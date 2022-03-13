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على الرغم من الطعم الغير محبب للجبنه القريش إلى أنها صحية جدًا ومغذية ومن أنواع الجبن التي تناسب كافة أنواع الحميات الغذائية، فوجود بكتيريا حمض اللاكتيك بها يعمل على منع إصابة جسم الإنسان بالأمراض، كمان أنها تحتوي على جميع فوائد الحليب لمن لا يحب شربه، غير العديد من الفوائد التي لا حصر لها، ومن في مقالنا التالي سنعرض عليكم طريقة عملها في حالة أحببتم تغيير أنواع حبن الإفطار، أو وصفها لكم طبيب التغذية الخاص بكم، وستكون أفضل من شرائها من متاجر المواد الغذائية. طريقة عمل الجبن القريش المكونات: حليب بقري كامل الدسم.

خل أبيض.

الملح.

عصير ليمون. تحضير الجبن القريش وضع الحليب في قدر ووضعه على النار حتى الغليان.

نضيف الخل ونقوم بالتقليب.

رفع الحليب عن النار ثم إضافة باقي المكونات.

تغطية القدر بقماش.

تركه لمدة ساعتين على الأقل حتى ترين انفصال الحليب عن الطبقة السائلة.

نحضر مصفاة ونفرد قطعة حصيره أو شاش عليها.

استخدام معلقة لإزالة الطبقة السميكة.

وضعها في المصفاة تغطيته مرة أخرى بالحصيرة أو الشاش.

وضع ثقل عليها لتصفيتها من السوائل.

وضع القطع في علبة بلاستيكية محكمة الغلق.

الضغط حتى نصرف باقي السوائل.

حفظها في الثلاجة حتى الاستخدام. فوائد ألجبنه القريش الجبن القريش من المصادر الغنية بالكلسيوم، والذي له دور كبير في صحة الأسنان والعظام.

يعمل الجبن القريش على تثبيت ضغط الدم بسبب كميات الملح القليلة به.

كما أنه يعد الجينة القريش من أهم الأصناف الغذائية في وجبات مرضى السكر بنوعيه.

ألجبنه القريش أيضًا من أوائل الأصناف التي توضع في حميات إنقاص الوزن من قبل أطباء التغذية.

كما أنه ألجبنه القريش لا تحتوي على سعرات حرارية عالية أو دهون. عمر شويل - جدة من 2 كيلو لبن سنحضر جبنه قريش بدون حصيره بنفس الشكل ومن ألقشطه سنحضر جبن كريمي - ثقفني

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