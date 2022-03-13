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متي يكون تناول البطاطس سام وما إشارات ظهور السمية علي البطاطس، أحيانا يتغير شكلها وذلك مع طول مدة التخزين، هل لهذا أي أثر سلبي على الصحة، فأحيانا كثيرة عند تخزين البطاطس نلاحظ تكون البراعم بها، كما يتغير لون البطاطس فنضطر عند استخدامها قطع المنطقة المتضررة، واستخدام باقي ثمرة البطاطس في الطهي، هل هناك أي ضرر بالفعل أو خطورة من تناول البطاطس بهذا الشكل حتى مع استئصال الجزء المتغير بها. التخزين الصحيح للبطاطس لتجنب تكون السموم في البطاطس تخزن البطاطس في أماكن معتدل الرطوبة، حيث أن زيادة معدل الرطوبة يعمل على إنبات البطاطس.

تحفظ البطاطس في مكان درجة الحرارة به لا تزيد عن 22 درجة.

يفضل تخزين البطاطس بعيدا عن البصل لأنه يحتوي على سوائل كثيرة، كما يوفر للبطاطس الرطوبة المناسبة لنمو البراعم.

إذا كانت البطاطس مزروعة في تربة طينية، فأحيانا تكون البطاطس محاطة بالطين، فيجب غسل البطاطس وتجفيفها جيدا وحفظها في كيس شبكي، أو لف البطاطس في أوراق، وبذلك نضمن إن البطاطس لا يتكون بها براعم. متى يكون تناول البطاطس سامة عند ظهور البراعم في البطاطس سنلاحظ طراوة ورطوبة في البطاطس، حيث تقلل البراعم من القيمة الغذائية للبطاطس، وبالتالي تعمل علي إمتصاص الكثير من النشا الموجودة في البطاطس، عندها لا تصلح للبطاطس للقلي ولكن من الأفضل أن تستخدم في الطبخ أو أن يتم سلقها و تؤكل كبطاطس بوريه، على أن يتم إزالة البراعم في البداية قبل الأكل. عند تقطيع البطاطس وتم ملاحظة بقع فاتحة اللون، فليس هناك أي ضرر لان البطاطس عبارة عن ساق ومن المتعارف عليه أن تحتوي الساق على حلقات من الداخل ومسام لنقل الغذاء والماء للأوراق. عند وجود بقع بنية اللون داخل البطاطس، فهذا دلالة على وجود مرض نباتي وهذا ليس له أي ضرر عضوي على صحة الإنسان، ويسمى بالعفن البني ولا يسبب أي ضرر. يتم التخلص من ثمرة البطاطس كلها عند ظهور رائحة غير مرغوب فيها، أو أي سائل متسرب من ثمرة البطاطس، لأنها عند ذلك تكون سامة بالفعل و ويجب التخلص منها. عمر شويل - جدة متي تكون البطاطس صالحة للأكل وغير سامة وهل تكون البراعم في البطاطس يقتلنا بالتدريج - ثقفني

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