نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسرعة الصاروخ.. لف ورق العنب والكرنب بالمسطرة بدون ماكينة هتلفي اكتر من 3 كيلو بدون تعب في المقال التالي
لف ورق العنب والكرنب بالمسطرة من الممكن أن نستعين بتلك الطريقة المشهورة والسريعة والتي من الممكن أن تساعد ربات البيوت في الحصول على وجبة من الملفوف وتكون معدة سريعا، ولا تتخذ منك الوقت أو الجهد للتحضير فقط نستعين بالمكونات الأساسية لعمل الوصفة، ونستخدم المسطرة والتي تعتبر من بين الأدوات التي ستساعدك في إنجاز مهمة اللف للورق المتوفر من الكرنب أو ورق العنب ولفه في أسرع وقت ممكن، ومن خلال الآتي في تلك السطور المقبلة نعرض أهم ما يمكن اتباعه من خطوات تعطي نتيجة سريعة للف ورق العنب ولف الكرنب بسهولة باستعمال مسطرة.
لف ورق العنب والكرنب بالمسطرة
لف ورق العنب والكرنب من خلال استعمال أداة المسطرة من خلال قيام ربة المنزل بتوفير مسطرة لا تستعمل فقط إلا لأغراض الطهي ومنها لف ورق العنب والكرنب وبكل سهولة نحصل على النتيجة الأفضل لعمل الملفوف وفي وقت قياسي وإليك فيما يأتي من فقرات أهم الخطوات والتي من الممكن أن تكون مساعدة لك في أن تحصلي على المحشي بأسرع وقت، وتعتبر وصفة الملفوف من أكثر الوصفات الشعبية والتي من الممكن أن تحضر بشكل سريع من خلال الاستعانة المسطرة حيث تعتبر من بين أكثر الطرق التي قد انتشر استعمالها بين العديد من خبراء الطهي والتي تساعد في الحصول على المحاشي من الخضار الورقي ملفوفة بحجم متناسق وبسرعة.
خطوات للف ورق العنب والكرنب بالمسطرة
من أهم الخطوات التي من الممكن أن تتبع للحصول على وصفة من الملفوف ما يلي:
- استعملي الورق المتوفر واسلقيه بالطريقة المعتادة.
- يتم تحضير الخليط من الأرز مع الصلصة والتوابل والخضار الذي من الممكن أن يتم إدخاله في خليط المحشي مع وضع البصل والثوم والشبت والبقدونس بحيث يكونوا مفرومين جيدا.
- بعد أن تقومي بتوزيع الخليط على الورق بالكمية المطلوبة يتم اللف للورق مهما كانت كميته من خلال استعمال المسطرة.
- بعد أن تحصلي على الملفوف يتم وضعه في وعاء ملائم حتى تتم التسوية.
- باستعمال أي نوع من المرقة يضاف لتسوية المحشي بشكل جيد ويرفع القدر على نار هادئة لتماما لتسوية الملفوف.
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