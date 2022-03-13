24 رغيف فينو من كيلو دقيق أحلى من بتاع الأفران في 15 دقيقة فقط من غير عجن ولا تعب

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رغيف الفينو من أكثر المنتجات التي تستهلكها الأسرة خاصة في موسم المدارس لعمل السندوتشات، وبسبب غلاء الأسعار خلال الفترة الحالية توجهت ربات البيوت للبحث عبر الإنترنت عن طريقة عمل العيش الفينو بالمنزل، وذلك حتى تقتصد بسبب الغلاء ولسلامة أطفالها من ضمان النظافة وجودة المنتجات، لذلك نقدم لكم من خلال مقالنا اليوم الطريقة الصحيحة لعمله
طريقة عمل رغيف الفينو
من خلال المكونات التي يتم عرضها لكم الآن يمكنك عمل العيش الفينو بطريقة سهلة وبسيطة بمكونات متوفرة؛ حيث أن الرغيف الفينو من أكثر المخبوزات استهلاكا، وتتمثل هذه المكونات في التالي:
- 3 أكواب من الدقيق الأبيض المنخول.
- نصف كوب من اللبن البودر.
- 2 كوب من الماء الدافئ.
- نصف كوب من زيت عباد الشمس.
- نصف ملعقة صغيرة من الملح.
- نصف ملعقة صغيرة من السكر الأبيض.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
طريقة التحضير
من خلال الخطوات التالية نحصل على رغيف فينو أحلى من شراؤه من الأفران، وبمكونات بسيطة ولا يستهلك وقت في عمله وسهل جدا في طريقة عمله، وهي كما يلي:
- حيث أن الخطوة الأولى هي أن يتم إحضار وعاء ونضع به كلا من الدقيق والملح والسكر والفانيليا والحليب البودر، ثم نقلب المكونات جيدا حتى تمتزج تماما.
- والخطوة التالية هي بعد ذلك نضيف إليهم الماء والزيت ويعجن جيدا حتى تختفي جميع التكتلات.
- كما أنه تقطع العجينة على شكل كرات صغيرة ثم نتركها 15 دقيقة لكي ترتاح.
- يتم تشكيل العجينة على شكل الرغيف الفينو أو أي شكل ترغبيه.
- يتم إحضار صينية نضع بها ورق الزبدة ثم يرص بها العيش الفينو.
- ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة 175 درجة مئوية.
- وفيما بعد نتابع العيش إلى أن يصل لونه إلى اللون الذهبي.
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