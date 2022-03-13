24 رغيف فينو من كيلو دقيق أحلى من بتاع الأفران في 15 دقيقة فقط من غير عجن ولا تعب

رغيف الفينو من أكثر المنتجات التي تستهلكها الأسرة خاصة في موسم المدارس لعمل السندوتشات، وبسبب غلاء الأسعار خلال الفترة الحالية توجهت ربات البيوت للبحث عبر الإنترنت عن طريقة عمل العيش الفينو بالمنزل، وذلك حتى تقتصد بسبب الغلاء ولسلامة أطفالها من ضمان النظافة وجودة المنتجات، لذلك نقدم لكم من خلال مقالنا اليوم الطريقة الصحيحة لعمله

طريقة عمل رغيف الفينو

من خلال المكونات التي يتم عرضها لكم الآن يمكنك عمل العيش الفينو بطريقة سهلة وبسيطة بمكونات متوفرة؛ حيث أن الرغيف الفينو من أكثر المخبوزات استهلاكا، وتتمثل هذه المكونات في التالي:

3 أكواب من الدقيق الأبيض المنخول.

نصف كوب من اللبن البودر.

2 كوب من الماء الدافئ.

نصف كوب من زيت عباد الشمس.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من السكر الأبيض.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

طريقة التحضير

من خلال الخطوات التالية نحصل على رغيف فينو أحلى من شراؤه من الأفران، وبمكونات بسيطة ولا يستهلك وقت في عمله وسهل جدا في طريقة عمله، وهي كما يلي: