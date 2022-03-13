نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اسرار نجاح كفتة الحاتي.. ملعقة واحدة على الكفتة هتضاعف حجمها وانسي أنها تكش أو تفك منك تاني في المقال التالي
كفتة الحاتي من ألذ الوجبات السريعة التي يحبها الجميع، لأنها طعمها جميل ومميز، بالإضافة إلى أنها مفيدة جدا لإحتوائها كمية كبيرة من البروتينات، وهي تندرج تحت الوجبات السريعة ويفضل الأطفال تناولها باستمرار، ولاحظنا في الآونة الأخيرة أن عمليات البحث ازدادت من قبل بعض النساء للوصول إلى طريقة عمل كفتة الحاتى فى المنزل، وهذا ما سوف نقدمه لكم في الفقرات القادمة، تابعِ معنا لكي تتعرفي على أهم اسرار وتكات كفتة الحاتي الجميلة والرائعة، كل ما يجب عليكِ فعله هو الإهتمام بكل خطوة من الخطوات التي سنقدمها لكم.
مكونات عمل كفتة الحاتي
نقدم لكم مكونات عمل الكفتة، مع العلم أن هذه الكمية مما تغييرها على حسب أفراد الأسرة، ويجب متابعة كل خطوة كل تحصلي على كفتة مثل كفتة الحاتي بأفضل بكثير المكونات هي:
- نصف كيلو لحمة مفرومة.
100 جرام دهن.
- بصلة كبيرة مبشورة.
- حبة طماطم صغيرة مفرومة.
- ملعقتين من البقسماط الناعم.
- ملعقة كبيرة من بهارات الكفتة.
- ملعقة صغيرة من الزعتر.
- قطعة فحم كبيرة.
- ملعقة صغيرة من الزيت.
طريقة تحضير كفتة في المنزل
لكي تحصلي على كفتة أفضل وأطعم من كفتة الحاتي، ويجب إحضار جميع المقادير السابق ذكرها في الفقرة السابقة:
- يجب فرم اللحمة جيدا.
- نضع البقسماط على اللحمة ثم نخلطهم مع بعضهم البعض، ثم نضع الدهن على اللحمة.
- يحب وضع باقي البهارات على اللحمة.
- يجب وضع عصير الطماطم مع ماء البصل في طبق منفصل عن طبق الكفتة.
- يجب وضع اللحمة في الثلاجة لمدة نصف ساعة.
- يجب غمس اليدين في ماء الطماطم والبصل أثناء تشكيل الكفتة.
- يجب رص في الكفتة في صينية مدهونة قليل من الزيت.
- يجب وضعها في الفرن على درجة حرارة متوسطة الحرارة.
- يجب الصينية في الفرن لمدة خمسة عشرة دقائق.
- عند إخراج الصينية نضع قطعة الفحم في ورقة فويل ونضع عليها ملعقة زيت، ثم نغطي الصينية.
- لكي نحصل على رائحة كفتة الحاتي المميزة.
- قومي بتقديمها ساخنة مع سلطة خضراء وسلطة طحينة.
- يوضع طبق جرجير بجوار الكفتة والعيش البلدي.
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