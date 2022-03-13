نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر افضل وأسهل طريقة لعمل الارز بالجمبري في المقال التالي

طريقة عمل الأرز بالجمبري، نقدم في هذه المقالة الكثير من أسرع وأسهل وأفضل الوصفات، التي لا تأخذ وقت أو مجهود، والكثير من الأشخاص يقوموا بعمل هذه الوصفة، لأنها تعد من أفضل وأشهي الأكلات المفضلة لدي الكبار والصغار، وهذه الطريقة لا تكون مكلفة للغاية، ومن خلال مقالنا هذا سوف نوضح لزورنا الأعزاء افضل طريقة لعمل الارز بالجمبري في المنزل بأسهل الخطوات وبدون تكاليف. أسهل طريقة لعمل الأرز بالجمبري المكونات: نصف كيلوا من الأرز.

ربع كيلو من الجمبري.

اثنان من البصل متقطعة إلي قطع صغيرة.

حبه من زيت الذرة.

القليل من الملح حسب الرغبة.

ملعقة صغيرة من جميع بهارات السمك.

نصف ملعقة صغيرة القليل من الخل.

اثنان من الليمون المعصور.

نصف كيلو من الدقيق.

احضري فصين من الثوم.

القليل من الكمون. افضل طريقة لتحضير الرز بالجمبري تحضير إناء فارغ. نقوم بتنظيف الجمبري من القشر والكيس الرملي الذي يوجد في ظهر الجمبري. نقوم بإضافة كمية من الخل وكمية من الليمون المعصور وكمية من الملح والكمون. نقوم بتقليب المكونات مع بعضها جيداً. تحضير طبق نقوم بإضافة كمية من الدقيق من القليل من خلطة السمك وكمية صغيرة من الماء. نقوم بإضافة الجمبري في الدقيق ونقوم بتقليبه جيداً. تحضير طاسة علي النار نتركها حتي تسخن. نقوم بإضافة الجمبري في الطاسة الذي يوجد بها زيت ساخن. نترك الجمبري حتي يكون لونه ذهبي. نكرر هذه الطريقة مع باقي الكمية. تحضير طبق يحتوي علي مناديل ورقية، ونقوم بوضع الجمبري في الطبق حتي نتخلص من الزيت الذي يوجد في الجمبري. نقوم بتحضير إناء به كمية من الزيت. نقوم بإضافة اثنان من البصل المتقطع في الإناء. نقلب البصل باستمرار حتي يصبح لونه مائل إلى اللون الذهبي. نقوم بإضافة كمية من الماء، مع القليل من الكمون، فلفل أسود، ملح حسب الرغبة. نترك الماء حتي تغلي جيداً حتي يتغير لونه. نقوم بإضافة الأرز في الماء. نترك الأرز حتي يتشرب الماء ويستوي. تحضير طبق التقديم ونقوم بإضافة الأرز في الطبق. ونقوم بإضافة فوقه الجمبري بشكل جميل عمر شويل - جدة افضل وأسهل طريقة لعمل الارز بالجمبري - ثقفني

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