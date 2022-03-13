ملعقتي السحرية ضعيها على البطاطس المقلية هتبقي مقرمشة ومش هتشرب نقطة زيت نهائياً

البطاطس المقلية حينما يتم قليها في كمية من الزيت الغزير فهي بذلك تفقد الكثير من خصائصها وتعمل كمية الزيت التي تتوفر لعمل البطاطس المقلية على فقد البطاطس الفيتامينات والأملاح المعدنية وأغلبها بهدر تماما من البطاطس ويضيع بسبب القلي بالزيت الغزير، ومن خلال الآتي في تلك الفقرات نوضح أهم المعلومات عن أفضل ما يمكن أن يتبع من خطوات تساعد في قلي البطاطس ولكن بطرية صحية ومثالية وخالية من أي زيوت تعطي البطاطس أضرار وسعرات حرارية أعلى تتسبب في العديد من المشكلات الصحية والأمراض مع توضيح مكونات تساعد في التحضير الأمثل للبطاطس المقلية بطريقة آمنة وصحية.

مكونات قلي البطاطس المقلية بدون زيوت

من الممكن لمل ربة منزل أنتغير من كيفية تحضيرها للبطاطس المقلية حفاظا على صحة أبنائها حيث تعد تلك الطريقة المعتادة في القلي البطاطس من أكثر ما يتسبب بالكثير من الاضطرابات الصحية ومن الممكن أن نستخدم المكونات الآتية والتي من خلالها يكون من السهل الحصول على البطاطس المقلية صحية وخالية من تواجد الزيوت وبطعم ومذاق أفضل وقرمشة البطاطس تكون مميزة وتلك الوجبة بسيطة ومن السهل الاعتماد عليها كوجبة صحية أثناء الاتباع لحمية غذائية، أهم مكونات عمل البطاطس المقلية الصحية ما يلي في النقاط القادمة:

كيلو من البطاطس.

بهارات مشكلة.

ملعقة من الملح.

ملعقة من الفلفل الأسود.

رشة من الزعتر.

ربع كوب من النشا.

ملعقتان من الدقيق.

ربع ملعقة من البيكينج بودر.

كيفية قلي البطاطس بدون زيوت

البطاطس المقلية من السهل تحضيرها في البيت بأبسط الإمكانات وهذا ما يكون من خلال الاتباع لخطوات سهلة للتحضير وأهمها ما يلي في تلك الفقرات: