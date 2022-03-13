أسهل طريقة لعمل كيكة الرواني الهشة اللذيذة جدا كيكة البسبوسة خطوة بخطوة

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كيكة الرواني من ألذ أنواع الكيك حيث أنها هشة تشبه البسبوسة؛ فهي تجمع بين الكيك والبسبوسة معا، كما أنها من الأنواع المحببة لدى الكثير من الأشخاص، وتسعى الأمهات لمعرفة طريقة عملها في المنزل، لذلك سوف نقدم لكم هذه الوصفة بكل سهولة ويسر في أقل وقت ممكن بمكونات غير مكلفة، ولا تستهلك وقت كبير في طريقة عملها.
طريقة عمل كيكة الرواني
من خلال بعض المكونات يمكنك عمل كيكة الرواني اللذيذة من حيث الطعم والمذاق الرائع، ومكوناتها كلها من المنزل لا تكلفك الكثير عند تحضيرها، وتتمثل هذه المكونات في التالي:
- كوب من الدقيق الأبيض المنخول.
- كوب سميد ناعم.
- جوز الهند مبشور بمقدار كوب كبير.
- كوب زبادي بلدي كبير.
- زيت نباتي بمقدار كوب.
- عدد 2 بيضة.
- ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
مكونات الشربات
- ليمونة.
- كوب من السكر.
- فانيليا.
طريقة التحضير
يمكنك عمل كيكة الرواني اللذيذة من خلال بعض المكونات البسيطة والتي لا تستهلك وقت أثناء التحضير، وخطواتها كالآتي:
- يتم إحضار وعاء كبير ونضع به كلا من الدقيق والسميد وجوز الهند والبيكنج بودر والفانيليا، ثم يتم تقليبهم جيدا حتى تتجانس المكونات.
- نضع في وعاء آخر الزيت والبيض والزبادي، ويتم خفقهم جيدا حتى يتجانس الخليط جيدا.
- ثم بعد ذلك يتم خلط المكونات السائلة على المكونات الجافة، ويقلب الخليط جيدا حتى تتجانس جميع المكونات مع بعضها.
- نحضر صينية مدهونة سمن من جميع الجهات، ثم نضع بها الخليط مع وضعه بالتساوي في الصينية.
- يتم إشعال الفرن على درجة حرارة 180 درجة حتى يسخن نضع الصينية.
- نضع الصينية لمدة نصف ساعة حتى يصل لونها إلى اللون الذهبي، ثم نخرجها وفور خروجها نسقيها بالشربات.
- ثم تقطع قطع على حسب الرغبة أسرتك.
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