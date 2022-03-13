تبيض الأسنان بالبيكنج بودر خلال دقيقتين فقط وصفة سحرية للقضاء على الجير والتهابات اللثة

تبيض الأسنان قام الكثير من الأشخاص بالبحث على الإنترنت للتعرف على الطرق الطبيعية التي تساعد على تفتيح الأسنان وجعلها أكثر بياضا كالثلج، وليكن بكينج بودر عنصر أساسي في تنظيف الأسنان وسوف نوضح طريقة استخدامه لتبييض الأسنان من خلال هذا المقال.

مكونات تبييض الأسنان بالبكينج بودر

تتكون وصفة البيكنج بودر من مكونات سهلة وتوجد في كل مطبخ سوف نوضحها لكم من خلال هذا النقاط التالية..

فصين ثوم مهروسين.

ملعقة بيكنج بودر.

ملعقة معجون أسنان.

ملعقة ماء كبيرة.

طريقة تحضير وصفة تبييض الأسنان بالباكينج بودر

بعد أن قمنا بالتعرف على المكونات اللازمة لعمل وصفة تبييض الأسنان سوف نوضح الآن خطوات تحضيرها من خلال النقاط التالية..

الخطوة الأولى هي أن نحضر ملعقة البكينج بودر ونضع عليها الماء ونقوم بتقليبها جيدا حتى تعطي قوام كريمي.

نخلط بعد ذلك الثوم ومعجون الأسنان معا ونضعهم على البكينج بودر.

كما أنه فيما بعد نقلب جميع المكونات حتى تتجانس ثم نقوم بعد ذلك بواسطة فرشاة الأسنان ونأخذ من الخليط ونفرش الأسنان بها.

كما أنه لا بد أن يتم تكرار الوصفة مرة أسبوعيا وذلك حتى لا يقوم البكينج بودر بتأكل اللثة والأسنان.

لذلك يجب علينا غسل الأسنان جيدا بالماء بعد تفريشها، ونلاحظ بأن الثوم عبارة عن مضاد حيوي يعالج الفم من البكتيريا ويعالج اللثة من الألتهابات.

وصفة تنظيف الأسنان بالبكينج بودر والليمون

يتم تحضير هذه الوصفة من مكونين فقط وهم:

بيكنج بودر.

عصير ليمون.

طريقة تحضير وصفة البكينج بودر والليمون

بعد أن تعرفنا على المكونات السابقة، فسوف نقوم بتحضيره عن طريق عمل عجينة من البيكنج بودر والليمون ونأخذ بالفرشاة من الخليط ثم نقوم بتفريش الأسنان به وسوف يساعد البيكنج بودر والليمون على تفتيح الأسنان كثيرا.