نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفات تخسيس سريعة وسهلة لتخسيس الكرش والأرداف ودهون الظهر وغير مكلفة في المقال التالي

عمر شويل - جدة السمنة مشكلة تواجه الكثير من الأشخاص ويبحث الكثير من النساء والرجال عن وصفات تخسيس سريعة تعطي مفعول ونتائج وتكون مجربة من قبل الكثير، حيث إن الأعشاب اليوم احتلت مكانة كبيرة عند الكثير من الأشخاص فالعديد من الوصفات الطبيعية للتخسيس تعطي نتائج مبهرة خاصة أن الأدوية والعقاقير الطبية الخاصة بالتخسيس بدأت تتراجع نسبيًا وأصبح هناك إقبال أكثر على المواد الطبيعية والآمنة على الجسم، حيث إن هذا هو الحل الأفضل فالمواد الطبيعية والأعشاب الطبيعية تعطي الآن نتائج أفضل من أدوية التخسيس التي تكون ذو أسعار باهظة.

وصفات تخسيس سريعة للجسم

إن إتباع عدد من الوصفات الطبيعية التي تعتمد على الأعشاب وغيرها من أنواع الطعام الذي يعمل على حرق دهون الجسم هو أمر في غاية السهولة ، ويعطي نتائج مبهرة خلال وقت قصير إذا تم إتباع حمية غذائية أو نظام رجيم مناسب.

وصفة تنحيف الجسم سريعة

إن تلك الوصفة من الوصفات المجربة في عالم الرجيم والحميات الغذائية، وقد حققت نجاحًا كبيرًا وتلك الوصفة أساسها الليمون.

المكونات

نصف لتر ماء نظيف.

2 حبة ليمون ويفضل الليمون الأخضر.

نصف ملعقة صغيرة قرفة مطحونة أو عود قرفة صحيح.

لا ينصح باستخدام السكر ويفضل السكر الدايت إذا لزم الأمر.

طريقة عمل وصفة تخسيس سريعة

نحضر وعاء مناسب لوضعه على النار. نضع الماء بالماء ثم نعصر الليمون ونتخلص من البذور. نقوم بإضافة القرفة والسكر ونقلب المكونات جيدًا. نرفع المكونات على النار وننتظر حتى تغلي الوصفة. نقوم بإنزال المشروب من على النار ونتركه يهدأ. نتناول الوصفة ثلاث مرات قبل الوجبات.

وصفة تخسيس سريعة للجسم كله بالثوم

إن الثوم له الكثير من الفوائد الصحية التي تعود على الجسم بالإضافة إلى أن الثوم يعمل على تخسيس الكرش والأرداف والتخلص من دهون الظهر في وقت قصير.

مكونات وصفة تخسيس الجسم

رأس كاملة من الثوم المقشر.

5 حبات من الليمون المقطع شرائح بدون إزالة القشر.

نصف حزمة من البقدونس.

7 أكواب من الماء.

طريقة التحضير والاستخدام

نضع الثوم والماء وشرائح الليمون معًا. نرفع المكونات على النار لمدة 5 دقائق. نقوم بإنزال الخلطة وتركها تبرد ثم إضافة البقدونس إليها. نصفي وصفة تخسيس الجسم ونقوم بوضعها في زجاجة مصنوعة من الزجاج. نحتفظ بالوصفة في الثلاجة. نتناول مقدار فنجان واحد من الوصفة 3 مرات قبل الوجبات.

وصفة الزنجبيل لإنقاص الوزن والتخلص من الدهون

يعد الزنجبيل من المواد الطبيعية الممتازة التي تساعد على حرق الدهون، ويتميز الزنجبيل بأنه ذو مذاق حار كما أن الزنجبيل يستخدم في علاج الكثير من الأمراض الصدرية والتنفسية بالإضافة إلى فوائد الزنجبيل الممتازة في إنقاص الوزن الزائد والتخلص من الدهون المتراكمة في الجسم ووصفة الزنجبيل لفقدان الوزن كالآتي:

المكونات

نصف ملعقة صغيرة من الزنجبيل البودر.

ربع ملعقة صغيرة من القرفة البودر.

نصف ملعقة صغيرة كمون بودر.

طريقة التحضير

نقوم بوضع المكونات التي لدينا في كوب. نسكب الماء المغلي على المكونات ونقوم بتغطية الوصفة لمدة 5 دقائق. نتناول مشروب التخسيس ثلاث مرات في اليوم قبل تناول الوجبات.

أسرع وصفة لإنقاص الوزن الزائد بسهولة

يعد الخل الأبيض من المواد الطبيعية الفعالة في إنقاص الوزن الزائد والتخلص من السمنة بشكل سريع وبصورة طبيعية جدًا دون حدوث أي أضرار جانبية، وللاستفادة القصوى من الخل الأبيض يتم خلط ملعقة واحدة كبيرة من الخل الأبيض العادي مع ملعقة من العسل الأبيض في كوب من الماء ويتم تناول خليط العسل والخل الأبيض ثلاث مرات في اليوم بمقدار 3 ملاعق من الخل مع 3 ملاعق من العسل الأبيض و3 أكواب من الماء وذلك بالتقسيم على الثلاث وجبات، ويتم تناول المشروب قبل الوجبات الثلاثة بربع ساعة.

وصفة الشوفان لإنقاص الوزن في أسبوع

يعد الشوفان من الوصفات الممتازة التي تساعد على حرق دهون الجسم والتخلص من الوزن الزائد والدهون المتراكمة في الجسم خاصة في تخسيس منطقة الأرداف والجناب وتلك الوصفة عبارة عن رجيم لمدة أسبوع مكون من الشوفان الغير مجروش أي حبة كاملة مع حليب، حيث يتم وضع ثلاث ملاعق من الشوفان في إناء مناسب ووضع عليه كوب من الحليب ورفع الخليط على النار وتكون نار متوسطة وتناول الخليط كوجبة إفطار ويتم تحضيرها بنفس الطريقة لوجبة الغداء أما وجبة العشاء فنأخذ ملعقتين من الشوفان مع كوب حليب بنفس الطريقة ونتناول الخليط ونظل على هذا النظام من 3 أيام إلى أسبوع وسوف تكون النتائج مبهرة لأن هذا النظام مجرب وممتاز في نحت الجسم والتخلص من الدهون، ويمكن تناول سناكس خفيفة بين الوجبات كالخيار أو الخس أو الجرجير.

وصفة تخسيس الفخذين

تعاني الكثير من النساء من زيادة حجم المؤخرة والأرداف مما يشكل ها الكثير من الأحراج فضلاً عن العوائق الناتجة عن زيادة تلك المناطق في الجسم، لذلك يجب الانتباه إلى الوزن الزائد ومحاولة فقدان الوزن الزائد ليصبح شكل الجسم متناسق.

القهوة الخضراء من المواد الطبيعية الفعالة في نحت الكرش ومنطقة الأرداف والمؤخرة فضلاً عن أنها تحتوى على نسبة عالية من الكافيين أكبر بكثير من الموجودة في القهوة العادية التركية، وتلك المادة تعمل على رفع معدلات الحرق في الجسم، يفضل تناول كوب من القهوة الخضراء صباحًا على الريق مدة شهر كامل.

الشاي الأخضر والكمون لنسف الدهون

يعد الشاي الأخضر من المواد الطبيعية الفعالة الممتازة التي ينصح بها الأطباء حيث إن للشاي الأأخضر فوائد عديدة حيث يحتوي على مواد أكسدة تلك المواد تحمي الجسم من الإصابة بالالتهابات كما أن الشاي الأخضر يحمي الجسم من الإصابة بأمراض السرطان ويعزز المناعة ويسهل عملية الهضم والتمثيل الغذائي كما أنه يحرق الدهون في الجسم، يفضل تناول كوب من الشاي الأخضر ومضافًا إليه ملعقة صغيرة من الكمون الحصا يوميًا بعد الوجبات وسوف تلاحظون الفرن في غضون أيام.

سحر البقدونس لإنقاص الوزن

إن البقدونس ممتاز في إذابة الدهون بشكل آمن جدًا حيث يعمل على شد الجسم والتخلص من الماء المحتبس بالجسم كما أنه ينقي الجسم من السموم فضلاً عن أنه يحارب السمنة والدهون بشكل كبير ويساعد على سد الشهية وطريقة تحضيره سهلة جدًا وسوف نتعرف عليها في السطور القادمة.

المكونات

حزمة من البقدونس.

لتر من الماء.

حبتين من الليمون مقطعة شرائح.

طريقة عمل مشروب البقدونس والليمون للتنحيف

نغسل البقدونس جيدًا بالماء الجاري. ثم نضعه في طنجرة وعليه لتر الماء. نرفع المكونات على النار ونتركها تغلي 5 دقائق. نترك البقدونس منقوع في الماء حتى يبرد. نصفي المشروب ونضعه في زجاجة وعليها شرائح الليمون. نتناول من المشروب على مدار اليوم. النتيجة تظهر في أول أسبوع.

الطريقة الصحيحة للتخسيس بالقهوة

يتناول الكثير القهوة بشكل يومي ولكن إذا قمنا بتناول القهوة بتلك الطريقة التي سوف نذكرها سوف يكون لها عظيم الأثر على الجسم وتفتيت الدهو بسرعة البرق، حيث نحضر كوب ونضع به ملعقة من البن أو ملعقة من القهوة سريعة التحضير أو ما تسمى بالنسكافيه البلاك، ثم نسكب الماء المغلي عليها ونقلب وننتظر 5 دقائق ونقوم بعصر نصف ليمونة على القهوة ونتناولها مرة واحدة على الريق.

الشمر لإنقاص الوزن

أثبتت التجارب العلمية على أن الشمر له تأثير كبير جدًا على الجسم ويساعد على حرق الدهون بفاعليه كبيرة، وأكثر ما يميزه أن مذاقه مقبول ومن أجل زيادة سرعة الحرق والاستفادة يرجى اتباع الوصفة الآتية:

ملعقة صغيرة من الكمون الحب.

ملعقة صغيرة من الشمر.

ماء مغلي.

طريقة التحضير والاستخدام