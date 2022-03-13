نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل خبز الشوفان القاهر للدهون بخطوات سهلة وسريعة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر خبز الشوفان من أكثر أنواع الخبز استخدامًا لإنقاص الوزن وإذابة الدهون، حيث يقوم خبز الشوفان بإنزال الوزن بصورة طبيعية وبطريقة آمنة جدًا بالإضافة إلى أن الشوفان يحتوي على عدد كبير جدًا من العناصر الغذائية الهامة والمفيدة للجسم والبشرة والشعر ويحتوي خبز الشعير على نسبة قليلة جدًا من السعرات الحرارية لذلك فهو خير وسيلة لإنقاص الوزن خاصة إذا كان هناك حمية غذائية خاصة بإنقاص الوزن.

طريقة عمل خبز الشوفان مع بذور الكتان

المقادير

كوب من الشوفان/ كوب بذور كتان/ كوب دقيق أسمر/ كوب من الماء/ نصف كوب من بذر اليقطين/ نصف كوب من اللوز المقشر/ نصف كوب من الجوز / ربع كوب سمسم / ربع ملعقة صغيرة ملح / نصف كوب زيت / ربع ملعقة صغيرة من إكليل لجبل / نصف ملعقة صغيرة من البكنج صودا / نصف كوب من بذر دوار الشمس.

طريقة التحضير

نقوم بطحن جميع المكونات جيدًا ونترك إكليل الجبل وبذور دوار الشمس جانبًا بدون طحن، نضيف الزيت إلى المكونات ونقوم بعجن المكونات باستخدام اليد، نضيف إلى البيكنج صودا والملح والماء إلى المكونات ونستمر بالعجن حتى نحصل على عجينة لينة ولزجة يتم ترك العجينة ترتاح لمدة 10 دقائق.

نحضر بذور الكتان ونضعها فوق العجينة ونضع العجينة بين ورقتين من الزبدة ويتم فردها بالنشابة أو الشوبك حتى نحصل على شكل مربع وبعد ذلك يتم نزع ورق الزبدة ورش إكليل الجبل على العجين ويتم إدخالها إلى الفرن الذي تم تسخينه من قبل، ويتم ترك العجين في الفرن حتى ينضج وبعد ذلك يتم تقطيعه إلى أشكال مربعة وإعادته إلى الفرن من جديد لمدة 5 دقائق.

فوائد الشوفان لتنحيف الوزن

يساعد الشوفان على التخلص من الشبع ولفترات طويلة حيث يحتوي على العديد من الألياف.

يعمل الشوفان على حرق الدهون المتراكمة خاصة الموجودة في منطقة البطن.

الشوفان يعمل على تنظيم مستويات السكر في الدم مما يحافظ على الوزن.

يمنع الشوفان امتصاص الدهون أثناء تناول الوجبات ويتم التخلص من الدهون من خلال الفضلات.

يقلل الشوفان السعرات الحرارية الموجودة في الجسم ويعمل على زيادة نسبة الأيض وحرق الدهون.

فوائد الشوفان المبهرة للبشرة

يفيد الشوفان البشرة بشكل ممتاز حيث إنه يعمل على ترطيب البشرة بشكل عميق لذلك قهو مفيد جدًا للبشرة الجافة.

يعمل الشوفان على مكافحة حب الشباب والتخلص منه وتنقية البشرة.

يفتح الشوفان لون البشرة ويوحد لونها ويحمي البشرة من أشعة الشمس الضارة.

يعالج الالتهابات الجلدية التي تصيب البشرة.

رجيم الشوفان لإنقاص 6 كيلو في 3 أيام

إن الشوفان من الحبوب الكاملة التي تعمل على الإشباع لفترات طويلة جدًا فضلاً عن حرق الدهون التي تتراكم بالجسم وتعمل على زيادة الوزن، ورجيم الشوفان هو رجيم صحي تم اختباره على الكثير من الأشخاص ورجيم الشوفان يتم تنفيذه 3 أيام فقط من كل شهر حيث يتم تناول 3 ملاعق من الشوفان مع كوب من الحليب في الإفطار والغداء والعشاء لمدة 3 أيام مع القيام بعمل حركة بسيطة أو أي مجهود داخل أو خارج المنزل وتناول مشروب حارق وسوف تكون النتيجة فعالة.

طريقة عمل خبز الشوفان المنفوخ

المكونات

نصف كيلو دقيق شوفان.

نصف كوب من الحليب.

رشة صغيرة من ملح الطعام.

كوب واحد من الماء.

ملعقة صغيرة من السكر.

ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

طريقة التحضير

نقوم أولاً بتدفئة الماء قليلاً ونضع عليه الخميرة الفورية والسكر ونتركه جانبًا. نحضر وعاء ونضع دقيق الشوفان وعليه الملح ونصف كوب من الحليب ونخلط. نقوم بسكب الماء الدافئ مع الخميرة والسكر ونعجن عجينة. نقوم بتغطية عجينة الشوفان وتركها جانبًا ترتاح لمدة ساعة. نشكل ونقسم العجينة إلى كرات. نفرد الكرات على ورق من الزبدة. نحضر صواني الفرن ونضع بها ورق زبدة ونرص عليه خبز الشوفان. ندخل الخبز إلى الفرن وننتظر حتى ينضج وصحتين وعافية.

وصفة سريعة لإنقاص الوزن

إن الوزن الزائد من الأمور المزعجة التي تعمل على إصابة الأشخاص بالأمراض المتعددة وهناك الكثير يعاني من السمنة ولكن بخطوات بسيطة سوف تتخلصون من الوزن الزائد وعن تجربة وسوف نعرض لك أفضل المشروبات التي تساعد على إنقاص الوزن بسرعة وهي كالآتي:

ملعقة كبيرة من الكزبرة الحب أو الحصى.

5 ورقات من ورق اللوري.

ماء مغلي.

طريقة التحضير والاستخدام