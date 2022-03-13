افضل طريقة عمل الحواوشى الاسكندرانى اللذيذة والشهية فى المنزل افضل من المحلات بطريقة سهلة

تعد الحواوشى الاسكندرانى من الوجبات السهلة والبسيطة والتى يمكن اعدادها وتحضيرها فى المنزل بدل من الشراء من المحلات وبتكلفة اقل وطعم افضل. والحواوشى من الوجبات المنتشرة فى كل مكان فى مصر وهى من الوجبات المحببة لدى الكثير ومن مختلف الفئات والأعمار. وتحتوي الحواوشى على قيمة غذائية عالية نظرا الى المكونات التى تدخل فى تحضيرها. وسوف نذكر طريقة عمل الحواوشى الاسكندرانى المميزة فى الخطوات التالية.

خطوات تحضير الحواوشى الاسكندرانى فى المنزل

حتى يمكن تحضير الحواوشى الاسكندرانى فى البيت هناك بعض المكونات التى تستخدم فى طريقة تحضير اللحمة المفرومة وكذلك مكونات تستخدم في تحضير العجينة اللازمة لعمل الحواوشى. وهذا ما سوف نوضحه فى السطور والخطوات التالية.

مكونات اللحم اللازمة لعمل الحواوشى

مقدار كيلو من اللحمة المفرومة.

ثم ربع كيلو من الدهن.

ايضا كيلو من البصل المقطع قطع ناعمة.

مع حبتان من الفلفل الاخضر الحار حسب الرغبة.

ثم ملعقة من الفلفل الأسود.

كذلك ملعقة من بهارات اللحمة.

ثم ملعقة من الملح او حسب الرغبة.

مكونات العجينة

مقدار كيلو من الدقيق.

ملعقة ونصف من الخميرة.

ثم ملعقة من السكر.

رشة من الملح.

كوبان من الماء الفاتر او الدافئ.

كوب من اللبن او الزبادى.

مع ربع كوب من الزيت.

خطوات عمل وتحضير الحواوشى الاسكندرانى

طريقة عمل اللحمة المفرومة

يتم وضع اللحمة المفرومة في وعاء ثم اضافة الفلفل الاسود والبصل والملح والبهارات والفلفل الاخضر ويتم عجن جميع المكونات معا بعض الوقت حتى تتجانس معا.

طريقة عمل العجينة

اذابة الخميرة فى بعض الماء الدافئ. وضع الدقيق مع جميع المكونات الاخرى والتقليب جيدا.

ثم اضافة الخميرة المذابة والتقليب بعض الوقت ثم اضافة الماء مع الاستمرار فى عجن المكونات حتى نحصل على عجينة متماسكة شبهة طرية.

تغطى العجينة وتترك لمدة نصف ساعة حتى تتخمر وبعد ذلك تقطع العجينة الى كرات على سطح رخامة بعد رشه بالدقيق وتكون كرات متساوية فى الحجم. ثم نقوم بعمل فتحات فى كرات العجين ونضع فى هذة الفتحات كرات من اللحمة المفرومة ثم تقفل العجينة وتلف على الرخامة مرة اخرى.

بعد ذلك يتم فرد العجينة باللحمة المفرومة بسمك واحد الى واحد ونصف سم على سطح الرخام بعد رش الرخام بالدقيق.

طريقة التسوية