كولاجين طبيعي في بيتك.. سيروم لبان الدكر لشد البشرة والتخلص من التجاعيد والخطوط الرفيعة

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سيروم لبان الدكر لشد البشرة، تعد مشكلة ترهلات الجلد وظهور التجاعيد وعلامات تقدم العمر من الأمور المؤرقة والمزعجة عند جميع الفتيات وتظل تسعى دائما للبحث عن حلول سريعة للتخلص منها والحفاظ على شباب البشرة وصحتها، ويعد لبان الدكر هو المكون السحري الذي يدخل فى العديد من الوصفات لحل الكثير من مشاكل البشرة والحصول على وجه مثل القمر فى أيام قليلة، حيث يحتوى لبان الدكر على مادة الكولاجين الطبيعية التي تساهم فى شد الوجه وتجديد خلايا البشرة وتفتيحها والحفاظ على نضارتها وحيويتها، والذي يمكن إعداده كسيروم قوى للبشرة يضاهى أعلى الماركات العالمية وسيغنيكى عن استخدام أي كريمات أو ماسكات تجميلية أخرى للبشرة، فتعرفي على طريقة إعداد سيروم لبان الدكر بأبسط المكونات للحفاظ على شبابك الدائم. طريقة عمل سيروم لبان الدكر المكونات: لبان الدكر.

جل صبار.

كبسولة فيتامين E طريقة التحضير والاستخدام تؤخذ كمية مناسبة من لبان الدكر الحصي ويتم نقعها فى كوب من الماء وتترك لمدة ليلة كاملة لتصبح ماء المنقوع غنية بكل فوائد لبان الدكر.

قومى بتقليب منقوع لبان الدكر ثم قومى بتصفية الحصي من ماء المنقوع واحتفظي بالماء فقط.

أضيفي جل الصبار إلى ماء لبان الدكر بحيث تكون كمية جل الصبار نصف كمية ماء المنقوع.

قومى بمزج المكونات جيدا واستمري فى التقليب لعدة دقائق حتى يصبح القوام مناسب.

أضيفي كبسولة من فيتامين E إلى السيروم وادمجيهم معا، ثم احتفظي به فى زجاجة جافة ومحكمة الغلق.

يفضل استخدام السيروم ليلا قبل الذهاب إلى النوم ثلاث مرات أسبوعيا بحيث يتم وضعه على بشرة نظيفة.

احذري التعرض إلى أشعة الشمس تماما بعد وضع السيروم. طريقة ماسك لبان الدكر يمكنك إعداد ماسك قوى لترطيب وشد البشرة بحصي لبان الدكر المتبقي من المنقوع عن طريق الخطوات التالية: قومى بهرس حصي لبان الدكر المتبقي من المنقوع جيدا حتى يصبح ناعم تماما.

أضيفي عليه ملعقة من العسل والزبادي واخلطي المكونات جيدا حتى تتجانس.

يمكنك وضع الماسك على الوجه والرقبة وتركه لمدة نصف ساعة ثم شطفه بالماء الفاتر.

يفضل تكرار تلك الوصفة ثلاث مرات أسبوعيا لتحقيق نتائج مبهرة. كريم لبان الدكر لشد البشرة أحضري نصف كوب من منقوع لبان الدكر لمدة ليلة كاملة ثم يصفي.

ثم ضعي ماء لبان الدكر مع ملعقة من النشا وقلبي جيداً.

على نار هادئة جداً ضعي الخليط وقلبي بشكل مستمر، وعند ملاحظة أن القوام بدأ يثقل ارفعي الكريم من على النار.

احتفظي به في عبوة محكمة الغلق ويستخدم كل يوم لمدة ساعة على البشرة ثم يغسل. عمر شويل - جدة كولاجين طبيعي في بيتك.. سيروم لبان الدكر لشد البشرة والتخلص من التجاعيد والخطوط الرفيعة - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كولاجين طبيعي في بيتك.. سيروم لبان الدكر لشد البشرة والتخلص من التجاعيد والخطوط الرفيعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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