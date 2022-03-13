نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الطحينة البيضاء بالسمسم بطعم لذيذ وشهي في البيت بأقل التكاليف في المقال التالي
الطحينة البيضاء بالسمسم من الوصفات التي تبحث عنها كثيرا ربات البيوت؛ حيث أن الطحينة من المقبلات الشهية التي يتم تناولها مع كثير من الأكلات السريعة، كما تدخل في عمل السندوتشات الجاهزة بالإضافة إلى كثير من الحلويات أيضا ومنها تصنع الحلاوة الطحينة، وتعتبر الطحينة من المواد الغذائية المفيدة للجسم لما تحتوي عليه من مكونات، لذلك نقدم لكم طريقة عمل الطحينة في المنزل من خلال مقالنا هذا.
الطحينة البيضاء بالسمسم
من خلال المكونات التالية يمكنك الحصول على الطحينة اللذيذة التي تستخدم في كثير من الأكلات والحلويات، ومكوناتها بسيطة ومتوفرة في كل مكان، وتتمثل في الاتي:
- نصف كوب من السمسم الأبيض المنقى.
- ملعقة صغيرة من الدقيق الأبيض الفاخر.
- ربع كوب من الزيت النقي.
- ملعقة صغيرة من الملح.
طريقة التحضير
من خلال إتباع الخطوات الصحيحة لتحضير الطحينة، والتي لا تستهلك وقت كبير ولا مجهود وعملها في المنزل بسيط وتكاليفه ليست عالية، وإليكم نقدم الطريقة:
- يتم إحضار مقلاة واسعة ونضع بها السمسم والدقيق والملحط ويتم التقليب جيدا مع الحرص من أن تحترق المكونات.
- بعد ذلك نضع السمسم في المطحنة ويتم الطحن جيدا حتى يصبح بودرة.
- نضع الزيت على السمسم مع الاستكرار في الخلط جيدا حتى تتجانس المكونات.
- ثم نضع الطحينة في برطمان زجاي جاف محكم الغلق لحين الاستخدام.
طريقة عمل سلطة الطحينة
- نصف كوب من الطحينة.
- نصف ملعقة صغيرة من الملح.
- ربع ملعقة من الكمون المطحون.
- عصير نصف ليمونة.
- 2 ملعقة صغيرة من الخل.
- ملعقة صغيرة من الشطة.
- ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.
- خمس ملاعق ماء دافئ.
طريقة التحضير
- من خلال خلط جميع المكونات التي ذكرناها سابقا مع بعض ونضعها في طبق وتزين بالبقدونس.
فوائد الطحينة
الطحينة من المواد الغذائية المفيدة للجسم، وأهم فوائدها الاتي:
- تساعد في الوقاية من الاصابة بقرحة المعدة.
- تعمل على صحة القلب وحمايته من الإصابة بمشاكل القلب.
- تحتوي على كثير من مضادات الأكسدة.
- تحتوي على كثير من الفيتامينات اللازمة للجسم.
- تعمل على خفض نسبة الكوليسترول في الدم.
- كما تعمل على الوقاية من خطر الاصابة بمرض السرطان.
- من أكثر المقبلات التي تفتح الشهية.
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