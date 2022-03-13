وصفة نبوية لعلاج آلام العظام والمفاصل والركبة والكثير من الأمراض المؤلمة

تعتبر آلام المفاصل من أصعب الآلام التي لا يستطيع أن يتحملها الانسان بأي صورة ويوجد الكثير من الأسباب التي تؤدي إلى الإصابة بآلام المفاصل، منها التدخين وشرب المشروبات الغازية كما يوجد الكثير من الوصفات الطبيعية التي تعمل على التخلص من آلام المفاصل بكل سهولة، ومنها شرب اللبن وألم المفاصل عبارة عن تورم في مفاصل الجسم وقد يتسبب في تكسير الغضروف والغضروف عبارة عن نسيج قوي يغطي نهايات العظام.

أسباب الإصابة بالتهاب المفاصل

قد يصاب الإنسان بالتهابات المفاصل بسبب التاريخ العائلى حيث يكون هذا النوع وراثي في بعض العائلات.

يصاب الإنسان بالتهاب المفاصل بسبب العمر ويتضمن هذا الالتهاب الفصال العظمي والتهاب المفاصل والنقرس والروماتويد.

وقد تتسبب السمنة في الإصابة بالتهاب المفاصل حيث أن زيادة الوزن يعمل على الضغط على المفاصل وخاصة مفصل الركبة والعمود الفقري والفخذ.

تعتبر السيدات أكثر عرضة للإصابة بالتهاب المفاصل أكثر من الرجال وخاصة النساء الذين لديهم مرض النقرس.

وصفة علاج التهاب المفاصل

يتم استخدام اللية الضاني وزيت حبة البركة في هذه الوصفة، حيث أوصى النبي عليه الصلاة والسلام باستخدام حبة البركة في الوقاية من كثير من الأمراض، فقال أن فيها شفاء من كل داء فيما عدا الموت.

يجب أن نحضر لية الخروف ونقطعها حتى يتم تفكيكها بكل سهولة.

نحضر طاسة ونضع فيها ملعقة من الزيت ونضع هذه التاسع على النار ثم نضع اللية على الطاسة ونقلبها بصورة مستمرة.

ونستخرج المادة الدهنية من اللية والتي تشبه الزيت وبعد ذلك نصفي السائل في هذه المادة عن طريق مصفاة صغيرة، ونضع السائل في برطمان مغلق و يتم ترك البرطمان حتى يبرد.

وبعد ذلك نضع زيت حبة البركة على المادة الدهنية حوالي ثلاث ملاعق من زيت حبة البركة مع الزيت ونخلطهم بصورة جيدة.

ويتم ترك الخليط حتى يتحول من مادة سائلة إلى مادة متماسكة مثل الكريم أو المرهم.

ويمكن تحضير مشروب يتكون من حليب دافئ مضاف إليه ملعقة من حب الرشاد ويتم نقع حب الرشاد في الحليب في الليل ويشرب هذا المشروب في الصباح.

كيفية استخدام وصفة علاج التهاب المفاصل

يجب على المريض أن يضع هذه الوصفة على المفاصل بصورة مباشرة أو بعد ذلك يتم تدليك المفصل بلطف، وفي الصباح يتم شرب مشروب اللبن مع حب الرشاد.