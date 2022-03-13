استخدمت الكركم لصبغ شعري باللون الذهبي والنتيجة كانت رهيبة

اللون الذهبي من الألوان المميزة للشعر حيث يعمل هذا اللون على إعطاء الشعر جاذبية وجمال رائع جدا وتستخدمه الكثير من النساء في تلوين الشعر، ويوجد الكثير من النساء التي تستخدم بعض الصبغات التي توجد بها مواد كيميائية تضر الشعر ضرر كبير جدا ولكن يوجد بعض الوصفات التي تعمل على سبب الشعر بدون صبغة أو حناء، وبطريقة بسيطة جدا كما تعطي هذه الوصفات للشعر حيوية ونضارة أيضاً.

صبغ الشعر أشقر ذهبي بالكركم والخل

توجد بعض المكونات الطبيعية التي تستخدم الكثير من النساء في تلوين الشعر ومنها بعض المكونات التي تعطي الشعر اللون الأشقر الذهبي، ومنها طريقة الخل والكركم لصبغ الشعر بصورة طبيعية حيث تتكون هذه الوصفة من ثلاث ملاعق كبيرة من الكركم، وملعقتين كبيرتين من الأكسجين وملعقة كبيرة من الفازلين وثلاث ملاعق زبادي وملعقة كبيرة من الخل الأبيض وملعقة كبيرة من زيت الزيتون كما أن الكركم له الكثير من الفوائد للشعر حيث يحمي الشعر من التساقط ويمنح الشعر رطوبة وانسيابية.

طريقة تحضير الوصفة

يتم إحضار وعاء عميق ونضع زيت الزيتون والكركم والزبادي في هذا الوعاء ثم نقلب هذه المكونات بصورة جيدة.

بعد ذلك نضيف الفازلين والأكسجين والخلق ونقلبهم بصورة جيدة أيضاً حتى نحصل على قوام كريمي.

بعد ذلك إن مشط الشعر بصورة جيدة ونقص من الشعر ونضع هذا الخليط على كل أجزاء الشعر من الفروع إلى الأطراف.

نترك هذا الخليط لمدة حوالي ساعتين على الشعر.

بعد ذلك نضيف البندق أو النسكافيه حتى نزيد من درجة هذا اللون ولكن هذا على حسب الرغبة.

فوائد الكركم للشعر

يعمل الكركم على علاج الشعر حيث يحمي الشعر من التساقط وفي فترة زمنية قصيرة.

ينشط الكركم من الدورة الدموية تحت الجلد.

يمنع الكركم تكوين خلايا الجلد الميت وهذه الخلايا هي التي تسبب في وجود القشرة.

يمتلك الكركم خصائص مضادة للأكسدة وخصائص مضادة للالتهابات.

ويحتوي على مادة الكركمين والذي تعزز من نمو الشعر.

فوائد الكركم العامة