فيلر وبوتوكس طبيعي.. طريقة عمل كريم الخميرة لشد البشرة وتبييضها وتسمين الخدود

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طريقة عمل كريم الخميرة لشد وتسمين الخدود، يعد كريم الخميرة أحد الوصفات الرائعة والفعالة لتسمين الخدود والحصول على وجه ممتلئ ومشدود فى وقت قصير، حيث أن الخميرة تعد مصدر غنى بالفيتامينات والمعادن الهامة لتغذية البشرة وإعادة النضارة والحيوية لها، ونظرا لاحتوائها على مجموعة فيتامينات ب وعنصر الزنك والمغنيسيوم والبوتاسيوم فأنها تعمل على تفتييح البشرة وصفائها وإزالة البقع والتصبغات الموجودة بها وامتلاء التجاعيد والخطوط الرفيعة وإخفاء الهالات السوداء حول منطقة العينين، فيعد كريم الخميرة هو الحل السحري للفتيات ذات الوجه النحيف للحصول على وجه مدور ومقمر فى غضون أسابيع قليلة، فاصنعي بنفسك فى المنزل كريم الخميرة بخطوات سهلة وبسيطة. طريقة عمل كريم الخميرة والنشا لشد البشرة ملعقة خميرة فورية.

ملعقة ماء ورد.

ملعقة نشا ذرة.

ملعقة جل صبار. خطوات تحضير كريم الخميرة اخلطي جميع المكونات جيدا فى وعاء حتى تتجانس واتركيه فى مكان دافئ لمدة عشر دقائق حتى تنشط الخميرة وتتفاعل.

عند الاستخدام افردي طبقة من كريم الخميرة على بشرة نظيفة واتركيه لمدة ربع ساعة ثم يشطف بالماء البارد.

كرري استخدام تلك الوصفة من ثلاث إلى أربع مرات أسبوعيا لتحصلي على النتائج المرغوبة فى أسرع وقت. ماسك الخميرة للبشرة الجافة ملعقة عسل نحل.

ملعقة خميرة فورية.

ملعقة دقيق.

3 ملاعق لبن. طريقة التحضير والاستخدام اخلطي جميع المكونات جيدا حتى تتجانس ثم اتركيه فى مكان دافئ لمدة عشر دقائق.

افردى طبقة من الماسك على الوجه واتركيه حوالى 15 دقيقة ثم يشطف بالماء البارد. كريم الخميرة والنشا لترميم البشرة قومي ببشر حبة من البطاطس وخذي الماء الناتج منها، وقلبيه مع ملعقتين من الخميرة حتى يكون القوام متجانس.

أضيفي إليهم نصف ملعقة من النشا ، وملعقتين من منقوع لبان الدكر، واخفقي مرة أخرى حتى يكون لديكي قوام كريمي ناعم للغاية.

ضعي الكريم على البشرة واتركيه لمدة نصف ساعة ثم يغسل ويكرر يومياً للحصول على نتائج مرضية. فوائد الخميرة للبشرة تعمل الخميرة على تجديد خلايا البشرة ونضارتها.

التقليل من ظهور حب الشباب والتصبغات والتجاعيد بفضل احتوائها على مجموعة فيتامينات ب.

تنظيف الوجه من السموم المتراكمة على أنسجة البشرة نظرا لاحتوائها على البوتاسيوم.

تعد عنصر غنى بمضادات الأكسدة التي تحارب التجاعيد وتحفز من إنتاج الكولاجين.

تساعد فى قتل البكتيريا التي تصيب البشرة مما يعمل على تقليل الالتهابات وظهور حب الشباب.

تعمل على تفتييح البشرة والحفاظ على مستوى عالى من الترطيب الجيد له.

تساعد على ترميم البشرة من الداخل والخارج. عمر شويل - جدة فيلر وبوتوكس طبيعي.. طريقة عمل كريم الخميرة لشد البشرة وتبييضها وتسمين الخدود - ثقفني

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