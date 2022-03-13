نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل البفتيك المقلي باللحمة وفى الفرن في المنزل في المقال التالي

يعد هذا الطبق من ضمن أفضل الوجبات السريعة والسهلة والتي تعتبر مفضلة ومفيدة للجسم ويمكن تحضيرها فى أوقات مختلفة كثيرا وذلك لطعمها اللذيذ، وهى البفتيك فبعض الأشخاص يفضلون شراءه جاهزاً من المطاعم والمحال والبعض الآخر يفضل تحضيره فى المنزل بطرق سهلة وسريعة. مكونات عمل البفتيك اللحمة المقلي: إحضار وزن 1 كيلو لحم بفتيك.

إحضار عدد 3 حبات بيض.

إحضار عدد 1 كوب ونصف بقسماط ناعم.

إحضار عدد نص كوب دقيق أبيض.

إحضار زيت للتحمير.

إحضار عدد 3 ثمرات بصل مفروم.

إحضار رشة ملح.

إحضار رشة فلفل أسود.

إحضار عدد 1 كوب حليب. طريقة التحضير: أولا نقوم بغسل اللحم جيداً وبعد ذلك نجهزه ليكون مثل لحم الستيك وذلك بواسطة مطرقة الخاصة باللحم ليكون رقيق. ثم نقوم بإحضار وعاء لتحضير التتبيلة الخاصة باللحم، ونقوم بإضافة كل من الملح والفلفل الأسود والبصل الناعم والحليب ونقوم بخلطهم مع بعضهم جيداً. ثم بعد ذلك نقوم بوضع شرائح اللحم به ونقلبه فى التتبيلة ونغلفه بورق نايلون لمدة لا تقل عن 1 ساعة حتى تتبل اللحم جيداً. نحضر وعاء ونقوم بوضع دقيق والبقسماط ونخلطهم جيداً، ونخفق البيض فى طبق خارجي. نخرج اللحم من الثلاجة ونقوم بأخذ شرائح اللحم ووضعها فى البيض وثم نقوم بوضعه فى الدقيق وثم نضعهم فى طبق ونتركه فى الثلاجة مدة أخرى حتى يتتبل ويكون مقرمش. نقوم بتحضير مقلاة غير لاصقة ونضع بها الزيت ونضعه على النار حتى يسخن جيداً وثم نضع البفيتك ونقلبه حتى يكون لونه أصفر ومقرمش. واخيرا نقوم بإخراج شرائح اللحم على ورق مطبخ نظيف حتى يتصفي من الزيت ويقدم مع الخضار والمقبلات. نصائح لعمل البفتيك جيداً: نقوم بترك اللحم مدة كافية فى التتبيلة حتى يتتبل جيداً ويكون ناضج أثناء القلي. وحتى تكون الطبقة المقرمشة متماسكة نقوم بتركه لمدة ساعة قبل قليه. يجب وضع طبقة جيدة من البقسماط والدقيق ليكون مقرمش. من فوائد بفتيك اللحم: أنه يعطي الجسم بروتين كافي ويقوي المناعة. وأيضا يعمل على وقاية الجسم من الأنيميا وهشاشة العظام. وأيضا تحتوي قطعة البفتيك على 50 سعر حراري. عمر شويل - جدة طريقة عمل البفتيك المقلي باللحمة وفى الفرن في المنزل - ثقفني

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