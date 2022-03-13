لو عندك لتر من الحليب أعملي ألذ حلى ليالي لبنان في البيت بالسميد والبسكويت

طريقة عمل حلى ليالي لبنان، هناك العديد من الحلويات الشهيرة في بلاد الشام التي تتمتع بمذاق طيب وشهي للغاية منها كاسات حلى لبنان أحد الحلويات الباردة السريعة التي تحضر خلال وقت قصير جداً، فهي عبارة عن طبقات من السميد والحليب والقشطة وتزين بالفستق الحلبي والمكسرات، مما يجعلها تتميز بفوائدها الصحية للجسم ومده بالطاقة والحيوية ومن خلال ما يلي أسهل طريقة عمل حلى ليالي لبنان.

طريقة عمل حلى ليالي لبنان

المكونات

كأس كبير من دقيق السميد الناعم.

لتر من الحليب السائل البارد.

كأس كبير من القشطة.

ربع كوب من السكر البودرة.

ملعقة صغيرة من ماء الورد.

ثلاث حبات من المستكة.

نصف كوب من الفستق الحلبي المجروش.

كوب من القطر البارد.

خطوات تحضير حلى ليالي لبنان

تحضير إناء متوسط الحجم ويوضع على النار ثم يوضع ملعقة صغيرة من الزبدة وتقلب فيها حبات المستكة.

وضع دقيق السميد والحليب والسكر في الإناء مع تحريك المكونات مع بعضها جيداً على نار هادئة.

رفع الخليط عن النار ويترك لكي يبرد قليلاً ثم يوزع الخليط في كاسات التقديم.

وضع طبقة من القشطة فوق الخليط ثم يسكب القطر البارد ويزين الحلي بالفستق الحلبي المجروش.

طريقة عمل حلى ليالي لبنان بالفواكه

كما يمكن عمل حلى ليالي لبنان بالفواكه الطازجة والمجففة من خلال تحضير نفس المكونات السابقة، ولكن في الخطوات الأخيرة يتم عمل طبقات من الفواكه فوق خليط السميد وفوق طبقة القشطة لتزين بها الكاسات قبل التقديم.

طريقة عمل حلى ليالي لبنان بالبسكويت

وهنا يتم عمل طبقات مختلفة من البسكويت من خلال رصد قطع البسكويت السادة في صينية بايركس ويضاف فوقها كوب من الحليب.

عمل طبقة من خليط السميد والسكر ثم توضع فوق طبقة البسكويت، وبعدها تخفق الكريمة مع القشطة وتضاف كطبقة أخرى في الصينية.

تزيين الصينية بالمكسرات وبودرة الكاكاو ثم تدخل الثلاجة لمدة ساعتين لكي تتماسك الطبقات جيدا قبل أن تقدم.

وكانت هذه أفضل طريقة لعمل حلى ليالي لبنان والتي تسمي لدى البعض باسم المدلوقة، يمكنكم تحضيرها الآن بكل سهولة.