احلى واسرع حاجة تفرحي بيها أولادك طريقة عمل الهوهوز في البيت زي الجاهز

عمل الهوهوز في البيت هو من أسهل الوصفات المنزلية لتحضير أشهى وألذ كيكة هوهوز، حيث أنها تتميز بأنها كيكة غنية بالشوكولاتة والحشو الرائع، كما أنها سهلة التحضير وتتوافر مكوناتها في جميع المنازل، ويعد الهوهوز بصفة عامة من أكثر المنتجات الغذائية التي يقوم بشرائها الجميع بشكل مستمر، نظرا لأنه نوع رائع من كيكة الشوكولاتة، فهو يمتلك مذاق حلو وهش وخفيف، ولذلك يمكن تحضيره في البيت بكل سهولة، وذلك من خلال اتباع طريقة التحضير والالتزام بكافة المكونات والحشو.

عمل الهوهوز في البيت

يمكن تحضير الهوهوز في البيت من خلال تنفيذ الطريقة التالية:

المكونات

5 بيضات.

كوب ونصف سكر.

نصف كوب كاكاو خام.

ملعقة فانيليا سائلة.

كوب ونصف دقيق .

. رشة ملح.

نصف كوب زبدة

طريقة التحضير

يتم تسخين الفرن أولا إلى درجة حرارة 350 درجة. ثم في صينية نقوم بوضع ورقة الزبدة ونرشها برشة من الكاكاو. في إناء متوسط نضع فيه ماء ليغلي على النار. فوق الإناء نقوم بخفق البيض والسكر والكاكاو معا حتى يتم التجانس. بعد ذلك نزيل الخليط من فوق النار. نقوم باستخدام الكبة الكهربائية أو الخلاط ونخفق المكونات مرة أخرى حتى تصبح ناعمة. ثم في وعاء نضيف الفانيليا والدقيق والملح ونقلبهم معا. نقوم بتقسيم الخليط إلى 3 أجزاء، الأول نضيفه إلى خليط الدقيق، ونقلبه جيدا، والثاني إلى خليط الزبدة ونقلبهم معا، ثم نضيف الخليط بالتدريج في الوعاء. ثم نضع الخليط في الفرن لمدة 15 دقيقة ونتركه ليبرد.

عمل حشو الهوهوز في البيت

يمكن تحضير حشو الهوهوز في البيت بعد تحضير الهوهوز المنزلي، حيث يتم تحضيره كالتالي:

المكونات

كوب كريمة حلويات

كوب سكر بودرة

رشة فانيليا

نصف كوب جبن كريمي.

قطع من الشكولاتة.

ربع كوب زبدة

طريقة التحضير