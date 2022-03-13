ضاع عمرك وانتي تشتري الزبدة اعمليها في الخلاط بكوب حليب عملت 2 كيلو زبدة فلاحي بطعم وقوام احلي من الجاهز

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طريقة عمل الزبدة الفلاحي من الطرق المتميزة، والتي من خلالها من الممكن أن نحصل على نوع الزبد الطبيعي والخالي من الدهون الثلاثية ويعد من أكثر المكونات الدهنية المفيدة، والتي لا تحتوي على أي مقادير خطيرة حال إدخالها في الوصفات الخاصة بالمأكولات المختلفة، ومن خلال الآتي في تلك السطور المقبلة نتحدث بالتفصيل عن أهم المكونات التي من الممكن أن تدخل في عمل الزبد البلدي وبأقل الإمكانات ستكون كل ربة منزل قادرة على التحضير لأفضل نوع من أنواع الزبد سهل الإعداد والمفيد لصحة الإنسان في نفس الوقت.
مكونات إعداد الزبدة الفلاحي
من أهم الطرق التي من الممكن أن تساعدك في إنجاز عمل الزبد الفلاحي هي تلك الطريقة القادمة والتي من خلالها سيكون من السهل على كل ربة منزل أن تقوم بعمل أفضل نوع من أنواع الزبد وبأقل الإمكانات، وسيكون هناك مكونات بسيطة من الممكن أن ندخلها في الوصفة لعمل أفضل أنواع الزبد وبطريقة بسيطة ومن دون أي مجهود كير تقوم به ربة المنزل وأهم تلك المكونات ما يلي في النقاط القادمة، الزبد الفلاحي من السهل استخراجها من الحليب ومن المهم توفر المكونات الآتية:
- لتر من الحليب ويكون من النوع كامل الدسم.
- مكعبات من الثلج.
- وعاء ملائم.
- رشة من الملح.
- وعاء للتصفية.
- علبة محكمة الغلق.
- زجاجتان فارغتان.
طريقة تحضير الزبدة الفلاحي في البيت
من الممكن أن تقومي بالتحضير السريع للوصفة من الزبد من خلال الاتباع للخطوات القادمة:
- يتم وضع الحليب بالزجاجتين الفارغتين ويتم ترك الحليب حتى يقطع تماما.
- يستعمل الحليب بعد أن تنشط البكتيريا وتتكون الكتل من الحليب وهذا ما يشير إلى جاهزية الحليب لاستخراج الزبد منه.
- توضع محتويات الزجاجتين بعد رجهما بشكل جيد في الوعاء الملائم.
- يجب التقليب المستمر للمكونات بشكل سريع ونجد أن الزبد والمكونات الدهنية يزيد فصلها عن السوائل.
- كما ان المكعبات من الثلج من الممكن أن تضاف لزيادة سرعة فصل الزبد عن السوائل.
- ثم بعد ذلك تتم تصفية الزبد تماما من أي سوائل، ومن ثم توضع الزبد بعبوة محكمة الغلق.
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