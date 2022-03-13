بأقل تكلفة اصنعي كفتة اللحم بالبطاطس بطعم رائع ولذيذ

كفتة اللحم بالبطاطس، من الأطباق السهلة والسريعة التي يتم تحضيرها بكل سهولة وبساطة وبدون أي مجهود، وتعتبر من الأكلات الموفرة والاقتصادية، فهي تتكون من نصف الكمية من البطاطس ونصف الكمية من اللحم ولكنها تصنع كمية وفيرة وطعمها رائع ولذيذ وخاصة للأطفال فهي تقدم كسندويتشات أو يمكن تقديمها بجانب الأرز مع سلطة الزبادي أو الكاتشب، فهي طبق شهي ولذيذ على السفرة، وتعتبر هي من أشهر الأطباق التي تقدم في المناسبات أو الأعياد، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل كفتة اللحم بالبطاطس بطريقة سهلة وجديدة والطعم رائع ولذيذ.

مكونات عمل كفتة اللحم بالبطاطس

تتكون الكفتة من مكونات سهلة واقتصادية هي كما يلي:ـ

2 حبة من البطاطس.

نصف كيلو من اللحم المفروم.

بيضة.

بصلة مبشورة ومعصورة من الماء

ملعقة صغيرة كمون..

ملعقة صغيرة من البقسماط.

ملح وفلفل حسب الرغبة.

ملعقة صغيرة زعتر.

ملعقة صغيرة من الفلفل الحار.

للتشكيل القليل من الماء.

زيت للقلي.

طريقة التحضير

يتم تحضير كفتة اللحم بالبطاطس بطريقة بسيطة جداً هي كما يلي:ـ

في وعاء نقوم ببشر حبات البطاطس بشر ناعم باستخدام المبشرة ثم نقوم بتصفية البطاطس جيداً من الماء. ثم نحضر وعاء كبير ونضع به اللحم المفروم، ثم نضيف البطاطس المبشور والمصفى جيداً ونضيف البصل المبشور. نضيف إلي الخليط حبة البيض والبقسماط، ثم نضيف البهارات الملح والفلفل الأسود والكمون والزعتر والفلفل الحار. ثم نعجن المكونات جيداً باليد حتي يتشكل لدينا خليط متماسك يشبه العجينة. نضع الخليط في الثلاجة لمدة ما بين 15 إلي 20 دقيقة حتي يتماسك قبل التشكيل.

طريقة التشكيل