معقودة البطاطس بطريقة سهلة وسريعة واقتصادية وبمذاق لذيذ وشهي جداً

معقودة البطاطس ، تتساءل الكثير من ربات البيوت عن طرق لتحضير الأكلات بطرق مبتكرة وصحية واقتصادية ولذيذة وشهية في نفس الوقت تصلح لوجبة العشاء، من أجل تقديم طعام صحي وشهي لأفراد أسرتهم يمد الجسم بالطاقة، لذا سوف نقدم لكم طريقة عملها، وهي من الوجبات الخفيفة التي تصلح لوجبة العشاء، واللذيذة والشهية التي يعشقها الصغار والكبار والمحببة والمفضلة لديهم، والتي تحظى بإقبال الكثير، وذلك لاحتوائها على البطاطس المفضل والمحبب لدى الجميع، وهي تتميز هذه الأكلة بقيمتها الغذائية العالية، نظرا لاحتوائها على عناصر غذائية، وبساطة مكوناتها أيضا، بالإضافة إلى سهولة تحضيرها، حيث لا تتطلب وقت ولا مجهود، وغير مكلفة أيضا، ومتوفرة في كل بيت أيضا، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل معقودة البطاطس بكل سهولة، وبألذ الوصفات.

مكونات معقودة البطاطس

تتكون معقودة البطاطس من مكونات سهلة وبسيطة تكسبها مذاقها الرائع واللذيذ، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

2 حبة بطاطس كبيرة مبشور مصفى من الماء.

2 حبة جزر مبشور مصفى من الماء.

فلفل أسود.

ملح.

كركم.

شطة.

حبة بصلة كبيرة مبشورة.

ملعقة كبيرة من الزيت النباتي.

ثوم بودرة.

بابريكا.

3 قطع جبن مثلثات.

علبة تونة قطع مصفاة من الزيت.

5 حبات بطاطس كبيرة مسلوقة.

مقادير خليط الوجه

5 ملاعق كبيرة من الدقيق.

كوب ونصف من الماء.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من الكركم.

ملعقة صغيرة من البابريكا.

شطة.

ملعقة صغيرة من الثوم البودرة.

باكيت بيكنج بودر (8 جم).

زيت للقلي.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة عمل معقودة البطاطس بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود، وفي وقت قصير جدا، وبأقل تكلفة، وهي كالآتي:

نضع مقلاة على نار هادئة ونضيف إليها البصل المفروم ناعم والزيت النباتي ونقلبها من وقت لآخر ونتركها حتى تذبل.

ثم نضيف الجزر المبشور والبطاطس المبشور ونقلب باستمرار حتى تذبل المكونات.

ثم نضيف الملح والفلفل الأسود والثوم البودرة والشطة والبابريكا، ثم نقلب باستمرار حتى ينضج الخضار.

بعد ذلك نضيف الجبن المثلثات ونقلب باستمرار حتى تذوب الجبنة.

ثم نضيف التونة ونفتتها ونقلب باستمرار حتى يتجانس الخليط، ثم نرفع الحشوة من على النار.

ثم نضع البطاطس المسلوق في وعاء عميق، ثم نهرسه جيدا.

بعد ذلك نضيف الفلفل الأسود والبابريكا والثوم البودرة، ثم نخلطهم جيدا، ثم نغطي الوعاء بكيس بلاستيك ونضعه في الثلاجة لمدة 20 دقيقة.

ثم نخرج وعاء خلطة البطاطس من الثلاجة، ونحضر العصارة وكيس بلاستيك صغير، ثم ندهنه بالزيت ونضع الكيس في العصارة.

ثم نأخذ قطعة من خلطة البطاطس ونشكلها في العصارة، ثم نقوم بحشوها بمقدار من الحشوة.

بعد ذلك نغلقها ونخرج المعقودة من العصارة، ونرصها في صينية ونضع فيها كيس بلاستيك.

ونكرر نفس الخطوات حتى تنتهي الكمية.

ثم ندخل صينية المعقودة في الثلاجة أو في المجمد ونتركها حتى تبرد وتتماسك.

ثم نحضر وعاء ونضيف إليه الدقيق والملح والكركم والبابريكا والشطة والفلفل الأسود وثوم البودرة والبيكنج بودر، ثم نخلطهم جيدا.

بعد ذلك نضيف الماء ونقلب جيدا بالمضرب اليدوي حتى يتجانس الخليط.

ثم نضع مقلاة على النار ونضيف إليها الزيت ونتركه يسخن.

ثم نغمس معقودة البطاطس في الخليط، ثم نضعها في الزيت ونتركها تكتسب لونا ذهبيا من الجهتين.

ثم نغمس معقودة البطاطس في الخليط، ثم نضعها في الزيت ونتركها تكتسب لونا ذهبيا من الجهتين. بعد ذلك نخرج المعقودة من الزيت، ونكرر نفس الخطوات حتى تنتهي الكمية.