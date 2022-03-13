ضاع عمرنا بنشتري النوتيلا.. بكوب حليب اعملي 2 برطمان نوتيلا في الخلاط بطعم احلي من الجاهز

طريقة عمل النوتيلا في البيت من الطرق التي تتساءل عنها كل ربة منزل حيث تعتبر وصفة النوتيلا من بين الوصفات الأفضل والتي تصلح لعمل السندويتشات وتزيين الحلوى وحشو الفطائر ومن الممكن أن تقومي بتحضيرها بكل سهولة غف البت وهذا ما يكون من خلال الاستعانة بمكونات لها القدرة على أن تكسب الوصفة القوام المطلوب ومن خلال الآتي في تلك الفقرات القادمة نتحدث بالتفصيل عن أهم المكونات الأساسية والتي من الممكن أن نستخدمها للحصول على النوتيلا جاهزة للتناول والتقديم، ومن خلال الآتي أيضا توضيح لأهم الخطوات التي يمكنك الاستعانة بها للحصول على النوتيلا كما يفضلها الجميع مثل الوصفة الجاهزة تماما.

مكونات إعداد النوتيلا البيتي

الطريقة التي من الممكن من خلالها أن تقومي بعمل الشكولاتة النوتيلا من أهم ما يمكن أن نحضره لأطفالنا حيث يمكننا مزج المكونات الطبيعية الأفضل والمغذيات المختلفة للحصول على أفضل نوع من أنواع الحشوات المتميزة، والتي يفضل الأطفال تناولها باستمرار ومن خلال ما يلي في تلك الفقرات نوضح المقدار الأصلي لتحضير كريمة الشيكولاتة الغنية بنكهة البندق مع بيان كيفية مزج تلك المكونات للوصول للقوام المفضل للنوتيلا، ومن أهم المكونات ما يلي، من بين المكونات الأساسية والتي لا غنى عن تواجدها لتحضير النوتيلا ما يلي في النقاط القادمة:

كوب من مكون الحليب الطازج.

ملعقة من الفانيليا.

ملعقة من لبن البوردة.

نصف كوب من الزيت.

مكعب من الزبدة.

نصف كوب من سكر البودرة.

كوب من مكون البندق ويفضل المحمص.

طريقة تحضير النوتيلا البيتي

من الممكن لكل ربة منزل أن تقوم بالتحضير للوصفة من خلال الاستعانة بالمكونات الآتية: