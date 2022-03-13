نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحضير فطائر البطاطس بالجبن في خمس دقائق فقط بدون فرن في المقال التالي
طريقة تحضير فطائر البطاطس بالجبن في مدة قليلة جداً بأبسط الخطوات وأسهلها، وتعتبر هذه الفطائر من الأكلات المغذية التي تساعد في بناء الأجسام بطريقة صحيحة وصحية، حيث تزيد من قدرة الكبد على مواجهة السموم وتعمل كمادة مغذية للطفل وتعطيه الإحساس بالشبع وتزيد من مناعته لأنها تحتوي على مادة الأنثوسيانين، وتحتوي على نسبة عالية من المعادن كالكالسيوم والبوتاسيوم والفيتامينات مثل فيتامين سي وألف وكثير من الفوائد الأخرى، لذلك يجب أن تحرص كل أم على تقديم وجبات متعددة من البطاطس لأولادها مع مراعاة عدم تقديمها لمن يعاني من المرض السكري، واليوم سوف نتعرف من خلال هذه المقالة على مكونات عمل فطائر البطاطس بالجبن وعرض طريقة تحضيرها بالتفصيل عبر موقع ثقفني الإخباري.
مكونات عمل فطائر البطاطس بالجبن
تتكون فطائر البطاطس بالجبن من مجموعة مكونات بسيطة وغير مكلفة تدخل في معظم فهيا بنا نتعرف عليها وهي كالآتي:-
- ٣ حبات من البطاطس.
- نصف ملعقة كبيرة من الملح.
- قليل من الجبنة الموتزاريلا.
- ٢ ملعقة كبيرة من السكر.
- زيت نباتي.
- ٣ ملاعق كبيرة من دقيق الأرز.
طريقة الإعداد والتحضير
تعد طريقة تحضير هذه الفطائر من الطرق السهلة التي تقبل على إعدادها كثير من الأمهات فهيا بنا نتعرف عليها وهي كما يلي:-
- نحضر إناء به ماء ونضع به البطاطس بعد قسمها إلى نصفين ونتركها حتى يتم سلقها.
- ثم نقشرها ونضعها في بولة وهرسها جيداً ثم نضيف عليه الملح والسكر ونقلب.
- بعد ذلك نضع دقيق الأرز ونخلط المقادير جيداً حتى تتجانس جميع المكونات.
- ثم نأخذ قطعة من عجينة البطاطس ونشكلها على شكل كرات متوسطة الحجم ثم نضغط عليه قليلاً ونضع فى المنتصف الجبنة الموتزاريلا ونكورها مرة أخرى.
- نضع في مقلاة قليل من الزيت ونضعها على النار ونضغط على كرات البطاطس حتى تصبح كالقرص ثم نضعها في المقلاة.
- نترك الأقراص في المقلاة حتى تحمر ثم نقلبها على الجانب الآخر.
- بعد ذلك نخرج الأقراص ونضعها على مناديل المطبخ ثم نقدمها بألف هنا وشفا وصحة وعافية للجميع.
فطيرة البطاطس المبشورة
فطيرة البطاطس المبشورة المغذية لكثير من الأطفال والكبار تتكون من مجموعة من المكونات المتوفرة دائماً سوف نتعرف عليها اليوم وهي كالآتي:-
- ٢ ملعقة كبيرة من الدقيق.
- حبة متوسطة من الفلفل الرومي.
- ٢ حبة من البطاطس.
- نصف ملعقة صغيرة من البابريكا.
- ميكس جبن ( موتزاريلا وشيدر ورومي حسب الرغبة ).
- ملعقة صغيرة من الكمون.
- ٢ حبة من البيض.
- ملعقة صغيرة من الشطة.
- يمكن إضافة صدور دجاج مقطعة أو لحمة مفرومة.
- ملعقة كبيرة من الزيت.
- حبة من البصل المفروم.
- ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- زيتون أخضر للتزيين.
- ملح على حسب الرغبة.
الطريقة
- نحضر البطاطس ونقشرها ونغسلها ونقوم ببشرها باستخدام المبشرة، ثم نعسر الماء الموجود في البشر.
- ثم نضع الملح والفلفل والشطة والبابريكا والكمون إلى البيض ونخفق بالملعقة جيداً.
- نسكب هذا الخليط إلى البطاطس ونضيف عليهم الدقيق ونقلب.
- بعد ذلك نضع البصل المفروم والفلفل الرومي ونقلب جميع المكونات مع بعض حتى تتجانس.
- ثم نحضر صينية أو مقلاة غير لاصقة، وندهنها بقليل من الزيت ونضع بها نصف كمية الخليط السابق.
- ونضع بها حشوة الجبنة أو الفراخ أو اللحمة على حسب المتوفر، ثم نضيف باقي الكمية الموجودة.
- بعد ذلك ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية ونتركها حتى تنضج تماماً.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة تحضير فطائر البطاطس بالجبن في خمس دقائق فقط بدون فرن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.