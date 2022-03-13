طريقة تحضير فطائر البطاطس بالجبن في خمس دقائق فقط بدون فرن

طريقة تحضير فطائر البطاطس بالجبن في مدة قليلة جداً بأبسط الخطوات وأسهلها، وتعتبر هذه الفطائر من الأكلات المغذية التي تساعد في بناء الأجسام بطريقة صحيحة وصحية، حيث تزيد من قدرة الكبد على مواجهة السموم وتعمل كمادة مغذية للطفل وتعطيه الإحساس بالشبع وتزيد من مناعته لأنها تحتوي على مادة الأنثوسيانين، وتحتوي على نسبة عالية من المعادن كالكالسيوم والبوتاسيوم والفيتامينات مثل فيتامين سي وألف وكثير من الفوائد الأخرى، لذلك يجب أن تحرص كل أم على تقديم وجبات متعددة من البطاطس لأولادها مع مراعاة عدم تقديمها لمن يعاني من المرض السكري، واليوم سوف نتعرف من خلال هذه المقالة على مكونات عمل فطائر البطاطس بالجبن وعرض طريقة تحضيرها بالتفصيل عبر موقع ثقفني الإخباري.

مكونات عمل فطائر البطاطس بالجبن

تتكون فطائر البطاطس بالجبن من مجموعة مكونات بسيطة وغير مكلفة تدخل في معظم فهيا بنا نتعرف عليها وهي كالآتي:-

٣ حبات من البطاطس.

نصف ملعقة كبيرة من الملح.

قليل من الجبنة الموتزاريلا.

٢ ملعقة كبيرة من السكر.

زيت نباتي.

٣ ملاعق كبيرة من دقيق الأرز.

طريقة الإعداد والتحضير

تعد طريقة تحضير هذه الفطائر من الطرق السهلة التي تقبل على إعدادها كثير من الأمهات فهيا بنا نتعرف عليها وهي كما يلي:-

نحضر إناء به ماء ونضع به البطاطس بعد قسمها إلى نصفين ونتركها حتى يتم سلقها. ثم نقشرها ونضعها في بولة وهرسها جيداً ثم نضيف عليه الملح والسكر ونقلب. بعد ذلك نضع دقيق الأرز ونخلط المقادير جيداً حتى تتجانس جميع المكونات. ثم نأخذ قطعة من عجينة البطاطس ونشكلها على شكل كرات متوسطة الحجم ثم نضغط عليه قليلاً ونضع فى المنتصف الجبنة الموتزاريلا ونكورها مرة أخرى. نضع في مقلاة قليل من الزيت ونضعها على النار ونضغط على كرات البطاطس حتى تصبح كالقرص ثم نضعها في المقلاة. نترك الأقراص في المقلاة حتى تحمر ثم نقلبها على الجانب الآخر. بعد ذلك نخرج الأقراص ونضعها على مناديل المطبخ ثم نقدمها بألف هنا وشفا وصحة وعافية للجميع.

فطيرة البطاطس المبشورة

فطيرة البطاطس المبشورة المغذية لكثير من الأطفال والكبار تتكون من مجموعة من المكونات المتوفرة دائماً سوف نتعرف عليها اليوم وهي كالآتي:-

٢ ملعقة كبيرة من الدقيق.

حبة متوسطة من الفلفل الرومي.

٢ حبة من البطاطس.

نصف ملعقة صغيرة من البابريكا.

ميكس جبن ( موتزاريلا وشيدر ورومي حسب الرغبة ).

ملعقة صغيرة من الكمون.

٢ حبة من البيض.

ملعقة صغيرة من الشطة.

يمكن إضافة صدور دجاج مقطعة أو لحمة مفرومة.

ملعقة كبيرة من الزيت.

حبة من البصل المفروم.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

زيتون أخضر للتزيين.

ملح على حسب الرغبة.

الطريقة