بطريقة مقرمشة من بره وطرية من جوه أعملي صينية الجلاش باللجمة المفرومة في الفرن بطعم رهيب

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في العزومات لا تخلو سفرة من طبق الجلاش باللحمة المفرومة وتوجد طرق مختلفة لعمله ولكل واحدة منهم مذاق مختلف، وهو من الأكلات السريعة والموفرة ويعد وجبة مغذية خاصة إذا تم تقديمه مع بطاطس محمرة ومخلل مشكل واليوم نقدم لكم أسهل طريقة لعمله في البيت وبمكونات بسيطة فتابعونا. طريقة عمل الجلاش باللحمه المفرومه المكونات: نصف كيلو جلاش.

ربع كيلو لحمة مفرومة.

2 بيضة.

كوب حليب.

بصلة كبيرة مقطعة.

ملح وفلفل أسود.

سمنة.

فلفل أخضر مقطع مكعبات.

جبنة رومي مبشورة. طريقة التحضير: نقوم بوضع قدر على النار ونضيف إليه السمنة وعندما تسخن نضع البصل المقطع مع اللحمة ونقلب حتى يتغير لونها. ثم نضيف الملح والفلفل الأسود عندما تبدأ اللحمة بالدخول في السوا نضع الفلفل المقطع مع الجبنة الرومي ونقلب ثم نرفعها جانبا. نجهز صينية وندهنها بالسمنة ثم نضع نصف لفة الجلاش ولكن يجب دهن كل طبقة بالسمنة المذابة لكي تصبح مورقة. نضع الحشوة في النصف ثم نكمل بنفس الطريقة نقطع الجلاش على هيئة مربعات ثم نخفق البيضة مع رشة من الملح والفلفل الأسود. والحليب ونصب الخليط فوق صينية الجلاش ونتركها جانبا لمدة 5 دقائق ثم توضع في فرن ساخن حتى تنضج ويصبح لونها ذهبي. طريقة عمل الجلاش باللحمة المفرومة بالشوربة المكونات: لفة جلاش.

2 حبة بصل مقطع مكعبات.

ربع كيلو لحمة مفرومة.

2 قرن فلفل رومي مقطع مكعبات.

ربع كوب جبنة رومي.

ربع كوب جبنة موزاريلا.

شرائح طماطم.

ربع كوب زيتون شرائح.

كوب شوربة.

سمنة.

ملح وفلفل أسود. طريقة التحضير: نسخن السمنة في قدر على النار ثم نشوح البصل حتى يصبح شفاف ونضيف اللحمة المفرومة مع التوابل السابقة ونقلب. نترك المكونات لمدة 5 دقائق مع التقليب من وقت لأخر ثم يضاف الفلفل الألوان وعندما تنضج اللحمة نرفع المكونات من النار. ندهن الصينية بالسمنة ونرص الجلاش واحدة تلو الأخري مع دهنها كل طبقة بالسمنة ثم نضع حشوة اللحمة المفرومة. مع شرائح الطماطم والجبن والزيتون ونضع باقي كمية الجلاش بنفس الطريقة ثم نصب الشوربة عليها بعد تقطيعها. ندخلها إلى فرن ساخن حتى تنضج وتحمر ثم تغطي وتوضع جانبا لكي تظل طرية وبعد ذلك تقدم مع طبق مخلل وبالهنا والشفا. سر نجاح الجلاش باللحمة المفرومة إذا أردت الحصول على جلاش طري ضعي الحليب مع البيضة المخفوقة بعد تقطيع الجلاش واتركيه حتى يتشرب جيدا وضعيه في الفرن سوف يصبح مورق وهش.

أما إذا كنت تحبين تناول الجلاش مقرمش ضعي الشوربة بدلا من الحليب واتركيه بعد خروجه من الفرن في درجة حرارة المطبخ. عمر شويل - جدة بطريقة مقرمشة من بره وطرية من جوه أعملي صينية الجلاش باللجمة المفرومة في الفرن بطعم رهيب - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بطريقة مقرمشة من بره وطرية من جوه أعملي صينية الجلاش باللجمة المفرومة في الفرن بطعم رهيب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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