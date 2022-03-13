طريقة عمل مزيل العرق بعدة وصفات رائعة للتخلص من الروائح الكريهة

يعتبر مزيل العرق من أهم مستحضرات التجميل خلال فصل الصيف، حيث تشتد درجة الحرارة فيقوم الجسم بإفراز العرق بكميات كبيرة، تؤدي إلى تكون البكتيريا والجراثيم والفطريات التي تسبب الروائح الكريهة بالجسم، وطريقة تحضيره بالمنزل سهلة وبسيطة وأمنه على الجسم، لأنها لا تحتوي على أي مواد كيميائية تضر بالجسم عند استخدامه لفترات طويلة، ويستطيع أي شخص صنعه بكل سهولة بمكونات بسيطة وغير مكلفة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل مزيل العرق بالمنزل.

مكونات عمل مزيل العرق بزيت شجرة الشاي

يحتوي هذا النوع من المزيلات الطبيعية على مكونات متوفرة ورخيصة وهى كما يلي:-

مائة جرام من زبدة الكاكاو.

ملعقتان كبيرتان من البيكنج صودا.

ملعقتان كبيرتان من نشا الذرة.

٨ قطرات من زيت اللافندر.

٤ قطرات من زيت شجرة الشاي.

طريقة التحضير

سوف نقدم لحضراتكم طريقة تحضير مزيل العرق بزيت شجرة الشاي وهى كما يأتي:-

نحضر وعاء متوسط الحجم، ثم نضعه على نار هادئة، ونضع به زبدة الكاكاو، ثم نقلبها جيدًا حتى تذوب تمامًا. نرفع الوعاء من على النار، ثم نتركه جانبًا حتى تبرد زبدة الكاكاو. نضيف باقي المكونات على زبدة الكاكاو، ثم نقلبهم مع بعض جيدًا حتى تمتزج المكونات تمامًا. نضع الخليط في برطمان زجاجي صغير الحجم، ثم نضعه بالثلاجة لعدة دقائق حتى يتماسك ويصبح جاهز للاستخدام.

مكونات مزيل العرق بزيت جوز الهند

يحتوي المزيل على مكونات بسيطة ورخيصة وهى كما يلي:-

ستة ملاعق كبيرة زيت جوز هند.

أربعة ملاعق كبيرة بيكنج صودا.

أربعة ملاعق كبيرة من نشا الذرة.

أي نوع من الزيوت العطرية المفضلة.

طريقة التحضير

سوف نتعرف معكم على طريقة تحضير مزيل العرق بزيت جوز الهند وهى كما يأتي:-