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كريم القهوة والنشا، يعد كريم القهوة والنشا هو الكريم الذهبي لكل امرأة تبحث عن الجمال والحصول على إطلاله مشرقة، حيث أثبت فاعليته فى التخلص من العديد من مشاكل البشرة مثل القضاء على التصبغات والبقع الداكنة وإزالة الندبات والرؤوس السوداء والتقليل من التعرض للالتهابات وحب الشباب ومنح التفتيح والترطيب الرهيب للبشرة إلى جانب أهميته فى التخلص من التجاعيد وعلامات تقدم السن مما يجعل بشرتك تبدو بأقل من عمرك الحقيقي بكثير. طريقة عمل كريم القهوة والنشا المكونات: ملعقة كبيرة من بودرة القهوة سريعة الذوبان.

ملعقة صغيرة نشا.

2 ملعقة كبيرة ماء ورد.

نصف ملعقة جل صبار.

نصف ملعقة زيت اللوز الحلو. طريقة التحضير والاستخدام اخلطي مسحوق القهوة والنشا وأضيفي عليهما ماء الورد بشكل تدريجي مع التقليب حتى تحصلي على قوام مناسب.

قلبي المكونات جيدا حتى تتأكدي من ذوبان النشا ومسحوق القهوة تماما لتفادى أي تكتلات.

ضعي الخليط فى حمام ماء ساخن مع التقليب المستمر حتى تحصلي على قوام كريمي.

أضيفي بعد ذلك زيت اللوز الحلو وجل الصبار وامزجي المكونات معا حتى تتجانس تماما.

ضعي الكريم فى علبة نظيفة وجافة واحتفظي به فى الثلاجة ليصبح صالح للاستخدام لمدة أسبوعين.

عند الاستخدام ضعي طبقة من الكريم على منطقة الوجه والرقبة واتركيه لمدة نصف ساعة ثم يتم شطفه بالماء الفاتر.

يفضل استخدام الكريم من 3 إلى 4 مرات أسبوعيا لتحقيق أفضل النتائج. ماسك القهوة لتفتيح البشرة وتنعيمها المكونات: ملعقة كبيرة من السكر الخشن.

ملعقة كبيرة من القهوة سريعة الذوبان.

2 ملعقة صغيرة من الحليب السائل.

نصف ليمونه.

ملعقة زيت زيتون. طريقة التحضير والاستخدام اخلطي جميع المكونات معا فى وعاء واستمري فى التقليب حتى تتجانس المكونات وتحصلي على قوام مناسب.

عند الاستخدام يفضل غسل الوجه بالماء الدافئ حتى يتم تفتتح المسام للحصول على فوائد الماسك كاملة.

ابدئي فى توزيع طبقة من الماسك على الوجه والرقبة واتركيه حوالى 20 دقيقة ثم اشطفيه بالماء.

استخدمي تونر أو مرري قطعة من الثلج على الوجه لقفل المسام مرة أخرى.

قومى باستخدام أي كريم مرطب على الوجه. عمر شويل - جدة طريقة عمل كريم القهوة والنشا لتفتيح البشرة وشدها والتخلص من التصبغات والتجاعيد - ثقفني

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