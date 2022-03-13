نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل فطائر المقلاة السريعة المحشية دون فرن وبطعم خطير.. أبهري عائلتك في المقال التالي
تبحث كل الأمهات باستمرار على أي وصفات سهلة وسريعة لتقديمها لعائلتها في كل الأوقات، فهناك وصفات تحتاج إلى وقت كبير ومجهود أكبر ومكونات مكلفة، وتبتعد الأمهات عن كل تلك الوصفات، وبما أن الفطائر هي من الأطعمة القريبة جداً من قلوب الجميع ويرغبون في تناولها باستمرار، في وجبة الإفطار أو العشاء أو كوجبة خفيفة، يزداد البحث عن الطرق المختلفة لعمل الفطائر، وأسهل فطائر هي فطائر المقلاة التي لا تحتاج الفرن ولا تعب ولا مجهود، بخلاف مكوناتها الغير مكلفة ومتوفرة في أي مطبخ، ولذلك نوافيكم متابعينا الكرام عن طريقة عمل فطائر المقلاة السريعة المحشية فتابعونا.
طريقة عمل فطائر المقلاة السريعة
التجديد والتغير مطلوب حتى في الأكلات التي تقدم للعائلة، في الوجبات الرئيسية الثلاثة وهذا حتى لا يشعرون بالملل من الأكلات المتكررة، وجبة الإفطار وعشاء دائما ما يحتاج الجميع أن تكون مختلفة وبها وصفات ذات طعم رائع، ومن أهم اهتمامات الأمهات أن تقدم وصفات التي تحتوي على مكونات غنية بالفيتامينات المهمة لبناء الجسم.
المكونات:
- 2 كأس من الماء الدافئ.
- ملعقة من الخمير الفورية.
- كوب زيت.
- 3 ملاعق كبيرة زيت.
- 2 كوب من الدقيق.
- ملعقة من السكر.
مكونات الحشو:
- بصلة مفرومة ناعمة.
- جزر مبشور.
- 3 ملاعق كبيرة بقدونس مفروم.
- جبنة شيدر.
- نصف ملعقة فلفل أسود.
طريقة التحضير:
- في البداية نختبر الخمير من خلال وضع السكر مع الماء والخميرة، ونقلبهما ويترك المزيج جانباً لمدة عشرة دقائق.
- في وعاء نضع الملح والدقيق والسميد والزيت ونقلبهما، ونضيف مزيج الخميرة وتعجن المكونات، مع إضافة الماء ونستمر في العجن للحصول على عجينة طرية.
- تغطى العجينة وتترك في مكان دافئ لتتخمر.
- نقوم بخلط كافة مكونات الحشو معاً في طبق.
- يتم تشكيل العجينة لكرات متوسط الحجم، وتفرد كل كرة ويوضع فيها ملعقة كبيرة من الحشو ونقوم بتكويرها من جديد، ثم يتم تبططيها قليلاً.
- نستمر في تلك الخطوة حتى تنتهي كمية العجينة كلها.
- في زيت غزير ساخن جداً، يتم قلي الفطائر فيها والتقليب باستمرار، وهذا للحصول على فطائر مقلية ذات لون ذهبي مميز.
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