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بتحضير خلطة كريم بانثنيول لتفتيح البشرة والتخلص من البقع الداكنة بسهولة في منزلك وبدون أي مواد كيميائية ضارة، فيعد كريم باثنينول الطبي أحد الكريمات الشهيرة التي لها فوائد متعددة لا حصر لها، حيث أنه يمكن إدخاله في تحضير الأطعمة والأدوية الطبية وبعض المكملات الغذائية، وما يميز كريم بانثينول أيضًا أن تكلفته رخيصة تمامًا ومتوفر في جميع الصيدليات في العالم ومناسب لجميع أنواع البشرة ويعالج جميع مشاكلها بلا استثناء حتى وإن كان له بعض الأضرار البسيطة لحالات نادرة. طريقة استخدام خليط كريم بانثينول لتفتيح البشرة قومي بغسل البشرة جيدًا قبل أي شيء بواسطة الماء الدافئ وأي غسول مناسب لنوع البشرة التي سيتم وضع الكريم عليها.

بعد ذلك جففي البشرة ثم ابدئي في فرد كريم بانثينول عليها بشكل متساوي على جميع أجزاء البشرة ودلكيها بحركات دائرية حتى يقوم الجلد بامتصاصه.

اتركيه على بشرتك لفترة طويلة أو دائمه فهو ليس له أضرار على البشرة ولا يتسبب في احمرارها ومناسب لجميع أنواع البشرة وحتى الدهنية فهو يمتص دهون البشرة الدهنية أيضًا.

يمكنك دهن جسمك بكريم البانثينول فهو يزيد من نعومة الجلد وإشراقه. أبرز استخدامات وفوائد كريم البانثينول الطبي يعمل كريم البانثينول على تحفيز إفراز الجلد للكولاجين الطبيعي ويتم تزويد البشرة به.

يعالج مشاكل البشرة ويقوم بشدها والتخلص من الجلد الزائد والميت عليها.

يمكن استخدامه في عمل الكريمات التي تعمل على التخلص من آثار الشيب مثل التجاعيد والخطوط الرقيقة على البشرة.

يعالج مشاكل حبوب الشباب والبقع الداكنة حيث أنه يوّحد لون البشرة.

يقضي على بثور الأنف وينّعم البشرة وملمسها كنعومة بشرة الأطفال.

يهدي من حروق الشمس الضارة والالتهابات فهو يحتوي على مضادات أكسدة قوية تعمل على ذلك.

مرطب جيد للبشرة فهو يمد البشرة بالماء لفترات طويلة ويمنع حدوث مشكلة الجفاف لها. أضرار كريم بانثينول على البشرة قد يتسبب كريم البانثينول في حكة خفيفة على الجلد بعد وضعه.

هناك بعض أنواع البشرة التي قد تعاني من حساسية من الكريم.

كما أنه قد يؤدي إلى تهيج البشرة ولكن بشكل خفيف تمامًا. عمر شويل - جدة معجزة التبييض.. كريم البانثنيول تبييض فوري من اول استعمال للاماكن الغامقة بالجسم - ثقفني

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