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من خلال وصفتنا اليوم سوف يمكنك تحضير عجينة القطايف نفسها في المنزل ويمكنك تحضيرها بكميات كبيرة قد تناسب أعداد كبيرة في المناسبات والعزومات، وها نحن على مشارف الدخول في شهرنا العظيم -شهر رمضان المبارك- والذي تشتهر فيها تحضير ألذ الحلويات وأشهر حلويات رمضان هي القطايف والكنافة بجميع أصنافهم وبوصفات وحشوات مختلفة، وطريقة عمل العجينة نفسها في المنزل هي طريقة أكثر ضمانًا من شراءها من المحلات. طريقة عمل القطايف الرمضانية في المنزل مكونات عمل العجينة كوبان ونصف من الدقيق الأبيض أو السميد الناعم.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية أو الجافة.

ملعقتان من السكر الأبيض.

كوبان من الماء الدافئ.

رشة ملح. طريقة تحضير العجينة أحضري وعاء وصبي فيه نصف كوب من الماء الدافئ ثم أضيفي الخميرة والسكر إليه وقلبي الخليط جيدًا.

اتركي الخليط في مكان درجة حرارته دافئة حتى يختمر ويتفاعل ويصبح حجمه الضعف وجاهز للتحضير.

صبي الدقيق الأبيض والملح في وعاء آخر وقلبيهم جيدًا ثم أضيفي خليط الخميرة والسكر إلى هذا الوعاء واستمري في التقليب.

بعد ذلك قومي بصّب الماء الدافئ المتبقي بشكل تدريجي حتى يتحول الخليط إلى عجينة سائلة ذات قوام سميك.

اتركي العجينة مرة أخرى لمدة ساعة في مكان درجة حرارته دافئة حتى تختمر ويتضاعف حجمها أكثر.

ثم قومي بوضع باقي المكونات بداخل الخلاط الكهربائي وشغليه لمدة ثلاث دقائق واستمري في الخفق حتى تصبح العجينة أكثر تماسكًا.

مرة أخرى قومي بترك العجينة تختمر وفي هذا الوقت قومي بوضع كمية من الزيت في طاسة القلي على النار حتى يسخن تمامًا.

بواسطة المغرفة الصغيرة أو ملعقة قومي بأخذ كمية من العجينة وضعيها في الطاسة حتى تتكون دائرة صغيرة واتركيها تحمّر على جانب واحد فقط.

بعد أن تلاحظي ظهور فقاعات على القطايف بهذا تكون العجينة نضجت تمامًا ويمكنك تكرار ذلك مع العجينة المتبقية حتى تنتهي الكمية. طريقة حشو عجينة القطايف قومي بإحضار عجينة القطايف التي قمتي بتحضيرها في الطاسة وابدئي في وضع أي نوع حشوة تفضلينه.

أغلقي القطايف على الحشوة جيدًا من جميع الجوانب ثم قومي بقليها في طاسة القلي حتى تحمّر ويصبح لونها ذهبي لامع. عمر شويل - جدة القطايف الرمضانية بالعجينة القطنية وبأسهل الخطوات مش هتشتري الجاهزة تاني - ثقفني

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