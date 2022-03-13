بديل الصبغه… اسرار صبغ الشعر بالنسكافيه والكاكاو بلون غزالى غامق وتغطية شيب الشعر بدون مواد كيميائية

بديل الصبغة… أسرار صبغ الشعر بالنسكافيه والكاكاو بلون غزالي غامق يعد التغيير مطلوبًا في جميع أمور حياتنا حيث أنه يحسن من النفسية فالنفس تصبح أفضل إذا شعر بوجود تغيير أو اختلاف، ولذلك جئنا إليكم بكيفية عمل صبغة الشعر بالنسكافيه والكاكاو، فالمرأة بطبعها تحب التغيير في شكلها وطريقة لبسها ولون شعرها ولكن، الصبغات الصناعية قد تضر بشعرك وتضر بلونه الطبيعي فبعد إزالتها لا يعود الشعر إلى لونه الطبيعي كما أنها تؤثر على صحة الشعر لأنها غنية بالمواد الكيميائية الضارة والمكونات الطبيعية أكثر أمانًا على الشعر.

طريقة تحضير صبغة الشعر بالنسكافيه والكاكاو

المكونات: –

أربع ملاعق نسكافيه كبيرة.

ملعقتان صغيرتان من الكاكاو المطحون الناعم.

زيت زيتون.

كركم مسحوق.

زيت السمسم الطبيعي.

علبة من الأكسجين كبيرة.

خطوات التحضير

ضعي النسكافيه والكركم والكاكاو في وعاء زجاجي مناسب الحجم وقومي بتقليبهم بواسطة ملعقة معدنية.

أضيفي إلى الوعاء كل من زيت السمسم والأكسجين وزيت الزيتون واخلطيهم مع الخليط السابق حتى يصبحوا جميعًا عبارة عن خليط واحد متجانس.

اتركي الخليط داخل الزجاجة لمدة خمس دقائق حتى يتجانس تمامًا ثم ابدئي في الاستخدام.

نظفي شعرك من أي زيوت أو أي كريمات عليه حتى تبدئي في وضع الصبغة.

قسمي شعرك إلى أجزاء متساوية وابدئي في فرد الخلطة عليه من أول فروة الرأس حتى الأطراف بواسطة فرشاة الصبغ.

بعد ذلك لفي شعرك وغطيه بالغطاء البلاستيكي أو الباروكة البلاستيكية واتركيه لمدة حوالي نصف ساعة أو أكثر حتى يتفاعل الخليط مع الشعر.

اغسلي شعرك بالماء الفاتر والبلسم أو الشامبو الخاص بشعرك وستجدين أن لون شعرك أصبح لون بني كاكاوي.

أهم فوائد الكاكاو للشعر

يعد الكاكاو عنصر قوي يعمل على ترطيب الشعر لاحتوائه على العديد من الفيتامينات.

يعالج مشاكل الشعر المختلفة مثل التساقط والتقصف وكذلك يزيد من لمعان الشعر وإشراقه.

مفيد للشعر حيث أنه يقوي بصيلة الشعر ويحميه من الجفاف الذي يؤدي إلى تقصفها.

يعمل على تطويل الشعر فهو مفيد للأشخاص التي تريد أن يطول شعرها ولكنه ينمو ببطء.

غني بالزنك والماغنسيوم الذي يحمي من التساقط ويعالج جميع مشاكل الشعر الأخرى.

يساعد في تنعيم الشعر ويزيد من لمعانه ويغذيه.

طريقة صبغ الشعر بالقهوة

إذا أردت أن تغمقي لون شعرك الفاتح، فعليك بصبغة بالقهوة، وإليكم الطريقة بالتفصيل:

المكونات

كوب قهوة مغلي.

ملعقة من البلسم.

٢ ملعقة بن أسود.

طريقة التحضير

اغلي القهوة ومن ثم اتركيها حتى تبرد.

ضيفي البلسم وباقي كمية البن.

اخلطي جميع المكونات السابقة جيدا.

احضري مشط واسع ووزعي الخليط على شعرك جيدًا.

اتركيه لمدة ساعة على الأقل.

بعد ذلك اغسلي شعرك بالشامبو.

للحصول على اللون المرغوب كرري هذه الصبغة عدة مرات.

طريقة صبغ الشعر بالنسكافيه للحصول على شعر بني محمر

ويكون مكونات الوصفة كالآتي

معلقتان من الكركم.

ونصف كوب من النسكافية والحناء

نصف كوب من زيت الزيتون

وعدد علبتين صغيرتين من الأوكسجين.

طريقة التحضير

ولتحضير الصبغة يتم خلط كافة المقادير السابق ذكرها بعضها ببعض جيدًا في قدر.

ثم يتم تطبيق المزيج على الشعر كله لمدة ساعة، ثم يتم شطفه بماءٍ دافئ.

وهذا مع مراعاة أن تلك الصبغة يتم تكررها على مدى شهرين للحصول على درجة الشعر الطبيعية المطلوبة.

نصائح للاعتناء بالشعر المصبوغ

يتطلب الشعر المصبوغ المزيد من العناية مقارنةً بالشعر العادي لذا لابد من اتباع بعض النصائح وهي كالتالي: