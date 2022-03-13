نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التخلص من انتفاخ البطن في يوم واحد في المقال التالي

التخلص من انتفاخ البطن في يوم واحد ، من أكثر المواضيع الهامة التي يتم البحث عنها علي محرك البحث جوجل بصورة دورية، خاصة أن الشعور بالانتفاخ في البطن يمكن أن يتسبب في مشكلة كبيرة خاصة مع الأشخاص الذين يقومون بتناول كميات كبيرة من الطعام الغير صحي والذي يعمل علي زيادة درجة الانتفاخ في البطن وعدم القدرة علي ارتداء الملابس بصورة مثالية. أسباب انتفاخ البطن وجود بعض من الطعام العالق في القولون والذي لم يتم التخلص منه أثناء عملية الإخراج مما يتسبب بشكل كبير في الانتفاخ.

يعتبر الإمساك من أكثر المسببات التي تظهر إنتفاخ البطن نظرا لوجود الطعام الموجور في البطنمما يؤدي إلي حدوث درجة تخمر بشكل كبير في المعدة ويتسبب في حدوث الغازات.

تناول المشروبات الغازية خلال تناول الطعام او بعده.

ابتلاع الطعام دون مضغه وتناوله بطريقة سريعة.

النوم بعد تنالو الطعام مباشرة وعدم القيام بأي أنشطة حركية .

مضغ اللبان أثناء التعامل اليومي يساعد في دخول كمية كبيرة من الهواء داخل المعدة مما يزيد من الانتفاخ.

تناول أطعمةغير صحية لا تحتوي علي الخضوات أو الألياف التي تساعد في التخلص من بقايا الطعام العالق في القولون خاصة الأطعمة التي تحتوي علي كمية كبيرة من الدهون أو البقوليات أو الوجبات السريعة.

يمكن أن يتسبب الإجهاد والحركة في عمل تشنجات لعضلات القولون مما قد يتسبب في الأنتفاخ لذا يجب علي الفور الاستلقاء لبعض الوقت حتي يتم التخلص من الانتفاخ.

يمكن أن يكون السبب في انتفاخ اببطن هو ضعف عضلات المعدة خاصة أنها المسؤولة عن نقل الغازات إلي الي الأمعاء ـ لذا يجب عمل بعض من التمارين التي تعمل علي تقوية المعدة. طرق التخلص من انتفاخ البطن تناول كميات كبيرة من المياة والتي لا تقل عن لتر ونضف في اليوم ، يساهم في الخلص من انتفاخ الببطن بصورة كبيرة. اجتناب تناول السكريات والتي تساعد في عسر الهضم وضعف الجهاز الهضمي. تناول الخضروات والفاكهة وخاصة الأصناف الصحية مثل البروكلي والقرنبيط والخوخ والمانجة والكرنب خاصة عدم إحتوائها علي تناول كمية كبيرة من السكريات. مضغ الطعام جيدا أثناء تناول الطعام يزيد من فرصة تناول الطعام بدون دخول كمية من الهواء التي يمكن أن تتشكل علي هيئة غازات . البعد عن شرب المياة الغازية والتي تساعد بشكل كبير في تضاعف حجم البطن فيما يعني بظهور الكرش لذا يجب عدم شرب المياة الغازية ومحاولة تقليلها ، كذلك يجب البعد عن كثرة شربها وذلك لأن فرصة التعرض لهشاشة العظام تصبح أعلي . عمر شويل - جدة التخلص من انتفاخ البطن في يوم واحد - ثقفني

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