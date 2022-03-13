نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل البسبوسة بالشوكولاتة الخطيرة جداً لكل عشاق الشوكولاتة.. حاجة كدا من الأخر في المقال التالي
عشاق الشوكولاتة دوماً ما يبحثون عن الوصفات المختلفة التي تدخل في إعدادها الشوكولاتة، فالشوكولاتة بشكل عام لها دور كبير في تحسين الحالة المزاجية للإنسان، وعادة ما يتم تناول الشوكولاتة أو كيك الشوكولاتة، فهل جربتم من قبل بسبوسة الشوكولاتة، فهي اختراع جديد لذيذ ورائع جداً، ولقت قبولاً كبيراً من الجميع، ويمكن تقديمها في المناسبات المختلفة، وكنوع جديد من الحلوى للعائلة في أي وقت، فتتميز بسبوسة الشوكولاتة بطعمه الخطير وشكلها الجذاب جداً والذي يخطف القلوب، وقررنا من خلال موقعنا الإخباري ثقفني أن نطلعكم عن طريقة عمل البسبوسة بالشوكولاتة.
طريقة عمل البسبوسة بالشوكولاتة
مع اقتراب شهر رمضان يزداد البحث بشكل كبير للغاية عن أنواع الحلويات الرمضانية، والبسبوسة بشكل عام تعتبر من أشهر أنواع الحلويات الشرقية، ويوجد الكثير من أنواع البسبوسة سواء بسبوسة بالقشطة، البسبوسة بالزبادي، البسبوسة المصرية، وظهرت البسبوسة بالشوكولاتة لتدخل ضمن طرق البسبوسة التي يمكن تقديمها على مادة شهر رمضان.
المكونات:
- كأس إلا ربع سكر.
- 3 ملاعق كبيرة زبدة.
- كأس إلا ربع لبن سائل.
- 2 كأس سميد.
- فنجان صغير جوز الهند.
- 2 ملعقة كبيرة قشطة.
- 3 ملاعق كبيرة كاكاو.
- ملعقة كبيرة شكولاتة.
- ملعقة قهوة.
- 2 ملعقة صغيرة بكينج بودر.
- ذرة ملح.
- ملعقة فانيليا.
صوص البسبوسة بالشوكولاتة:
- كأس سكر.
- 2 كأس وربع لبن.
- ربع كأس ماء.
- ربع فنجان شوكولاتة داكنة.
- ربع فنجان بودنج الشوكولاتة.
- كأس سكر.
ثلاثة ملاعق قهوة.
طريقة التحضير:
- في البداية نحضر وعاء كبير ونضع فيه اللبن مع الزبدة والفانيليا والسكر، ونقوم بالخفق الجيد للحصول على قوام سائل كريمي قليلاً.
- نضيف للمكونات القشطة وجوز الهند تدريجياً مع التقليب، ثم نضع الكاكاو والقهوة والشوكولاتة والسميد والبيكنج بودر والملح.
- نخلط المكونات بشكل جيد جدا وفي النهاية نضيف القهوة، ونقلب ليكون الخليط متجانس كريمي.
- نحضر قالب بيركس مدهون بالزبدة، وتفرد فيها البسبوسة باليدين جيداً.
- ندخل القالب الفرن على درجة حرارة متوسطة، حتى تنضج تماماً.
- في نفس الوقت نقوم بتجهيز الصوص، حيث نضع البودنج والكاكاو والقهوة واللبن، مع التقليب باستمرار، ثم نضع الماء والشوكولاتة ونستمر في التقليب على النار ليكون الصوص جاهز تماما.
- يسكب الصوص على البسبوسة فور خروجها من الفرن على الفور، وتترك قليلاً حتى تبرد ثم تقطع وتقدم بألف هنا.
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