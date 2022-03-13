طريقة عمل البسبوسة بالشوكولاتة الخطيرة جداً لكل عشاق الشوكولاتة.. حاجة كدا من الأخر

عشاق الشوكولاتة دوماً ما يبحثون عن الوصفات المختلفة التي تدخل في إعدادها الشوكولاتة، فالشوكولاتة بشكل عام لها دور كبير في تحسين الحالة المزاجية للإنسان، وعادة ما يتم تناول الشوكولاتة أو كيك الشوكولاتة، فهل جربتم من قبل بسبوسة الشوكولاتة، فهي اختراع جديد لذيذ ورائع جداً، ولقت قبولاً كبيراً من الجميع، ويمكن تقديمها في المناسبات المختلفة، وكنوع جديد من الحلوى للعائلة في أي وقت، فتتميز بسبوسة الشوكولاتة بطعمه الخطير وشكلها الجذاب جداً والذي يخطف القلوب، وقررنا من خلال موقعنا الإخباري ثقفني أن نطلعكم عن طريقة عمل البسبوسة بالشوكولاتة.

طريقة عمل البسبوسة بالشوكولاتة

مع اقتراب شهر رمضان يزداد البحث بشكل كبير للغاية عن أنواع الحلويات الرمضانية، والبسبوسة بشكل عام تعتبر من أشهر أنواع الحلويات الشرقية، ويوجد الكثير من أنواع البسبوسة سواء بسبوسة بالقشطة، البسبوسة بالزبادي، البسبوسة المصرية، وظهرت البسبوسة بالشوكولاتة لتدخل ضمن طرق البسبوسة التي يمكن تقديمها على مادة شهر رمضان.

المكونات:

كأس إلا ربع سكر.

3 ملاعق كبيرة زبدة.

كأس إلا ربع لبن سائل.

2 كأس سميد.

فنجان صغير جوز الهند.

2 ملعقة كبيرة قشطة.

3 ملاعق كبيرة كاكاو.

ملعقة كبيرة شكولاتة.

ملعقة قهوة.

2 ملعقة صغيرة بكينج بودر.

ذرة ملح.

ملعقة فانيليا.

صوص البسبوسة بالشوكولاتة:

كأس سكر.

2 كأس وربع لبن.

ربع كأس ماء.

ربع فنجان شوكولاتة داكنة.

ربع فنجان بودنج الشوكولاتة.

كأس سكر.

ثلاثة ملاعق قهوة.

طريقة التحضير: