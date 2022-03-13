البسكوت التركي المالح بطعم رائع وبطريقة سهلة وبسيطة وغير مكلفة

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البسكوت التركي المالح ، من أنواع البسكوت الهش المقرمشة التي تتميز بطعم رائع وجميل ويعد هو من أنواع السناكس الهش المقرمشة التي يمكن تقديمها للأطفال أو الكبار فهو رائع مع الشاي أو الحليب، أو يمكن تناولها بمفرده فهو مغذي ومشبع، يمكن تحضيره باستخدام الجبن أو بدونها، وطريقة تحضيره بسيطة جداً وأيضاً مكوناته متوفرة في كل منزل، ومن مميزات البسكوت أنه يدوم لمدة طويلة فيمكن الاحتفاظ به داخل عبوة محكمة الغلق لأكثر من يوم، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل البسكوت التركي المالح بخطوات سهلة جداً وبسيطة.
مكونات عمل البسكوت التركي المالح
يتم تحضير البسكوت من خلال مكونات سهلة هي كما يلي:ـ
- 4 أكواب ونصف من الدقيق.
- كوب من الزبدة.
- كوب من الزيت.
- بياض بيضة.
- 3 ملاعق من الخل.
- ملعقة صغيرة ملح.
- 1 ملعقة صغيرة سكر ناعم بودر.
- ملعقة كبيرة بيكنج بودر .
للوجه
- صفار بيضة مع رشة من الفانيليا.
- سمسم وحبة البركة.
طريقة التحضير
طريقة تحضير البسكوت التركي المالح سهلة وبسيطة وتتم باتباع الآتي:ـ
- في وعاء كبير نقوم بإضافة الزبدة والزيت، ثم نقوم بإضافة بياض البيض والخل.
- ثم نضيف إلي المكونات ملعقة السكر وملعقة الملح وملعقة من البيكنج بودر ثم نقلب المكونات جيداً باليد، حتي تتجانس مع بعضها البعض وتختلط الزبدة مع المكونات.
- ثم نقوم بإضافة الدقيق تدريجياً إلي الخليط ونعجن المكونات باليد حتي تتشكل لدينا عجينة متماسكة وناعمة.
- نغطي العجينة ونتركها داخل الثلاجة حتي ترتاح لمدة ربع ساعة.
طريقة التشكيل
- نقوم بإخراج العجينة من الثلاجة ثم نقوم بفردها بين ورقتين من ورق الزبدة باستخدام النشابة حتي تصبح بسمك متوسط ورقيق.
- ثم نقوم بتقطيع العجينة إلي قطع صغيرة باستخدام قطاعات البسكوت المربعة أو الدائرية حسب الرغبة.
- نضع قطع البسكوت في صينية مبطنة بورق الزبدة، ثم نقوم بخفق صفار البيض جيداً مع رشة من الفانيليا.
- ندهن وجه قطع البسكوت بصفار البيض ثم نرش الوجه بخليط السمسم وحبة البركة.
- ندخل الصينية فرن ساخن على درجة حرارة 170 درجة مئوية لمدة عشرين دقيقة حتي ينضج ويأخذ اللون الذهبي.
- نخرج البسكوت من الفرن ويترك حتي يبرد تماماً، ثم يقدم بالهنا والشفا.
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