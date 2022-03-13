البسكوت التركي المالح بطعم رائع وبطريقة سهلة وبسيطة وغير مكلفة

البسكوت التركي المالح ، من أنواع البسكوت الهش المقرمشة التي تتميز بطعم رائع وجميل ويعد هو من أنواع السناكس الهش المقرمشة التي يمكن تقديمها للأطفال أو الكبار فهو رائع مع الشاي أو الحليب، أو يمكن تناولها بمفرده فهو مغذي ومشبع، يمكن تحضيره باستخدام الجبن أو بدونها، وطريقة تحضيره بسيطة جداً وأيضاً مكوناته متوفرة في كل منزل، ومن مميزات البسكوت أنه يدوم لمدة طويلة فيمكن الاحتفاظ به داخل عبوة محكمة الغلق لأكثر من يوم، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل البسكوت التركي المالح بخطوات سهلة جداً وبسيطة.

مكونات عمل البسكوت التركي المالح

يتم تحضير البسكوت من خلال مكونات سهلة هي كما يلي:ـ

4 أكواب ونصف من الدقيق.

كوب من الزبدة.

كوب من الزيت.

بياض بيضة.

3 ملاعق من الخل.

ملعقة صغيرة ملح.

1 ملعقة صغيرة سكر ناعم بودر.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر .

للوجه

صفار بيضة مع رشة من الفانيليا.

سمسم وحبة البركة.

طريقة التحضير

طريقة تحضير البسكوت التركي المالح سهلة وبسيطة وتتم باتباع الآتي:ـ

في وعاء كبير نقوم بإضافة الزبدة والزيت، ثم نقوم بإضافة بياض البيض والخل. ثم نضيف إلي المكونات ملعقة السكر وملعقة الملح وملعقة من البيكنج بودر ثم نقلب المكونات جيداً باليد، حتي تتجانس مع بعضها البعض وتختلط الزبدة مع المكونات. ثم نقوم بإضافة الدقيق تدريجياً إلي الخليط ونعجن المكونات باليد حتي تتشكل لدينا عجينة متماسكة وناعمة. نغطي العجينة ونتركها داخل الثلاجة حتي ترتاح لمدة ربع ساعة.

طريقة التشكيل