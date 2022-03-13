بدون فرن.. اسرع خبز بطاطس بالجبن في الطاسة سهل وسريع بطعم خطير

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بدون فرن.. اسرع خبز بطاطس بالجبن في الطاسة مع اقتراب أيام شهر رمضان المبارك يمكنك الآن التعرف على طريقة عمل خبز بطاطس بالجبن في المنزل، فهذه الوصفة واحدة من الوصفات التي يتم تحضيرها في وقت قياسي في طاسة القلي بدون الحاجة إلى الفرن، وتعتبر الفطائر والمعجنات هي الأكلات الأقرب إلى قلوبنا جميعًا ونقوم بشرائها من المخابز والمحلات طازجة لتناولها في وجبة الإفطار أو العشاء، ولكن في رمضان سنحتاج إلى مثل هذه الوجبات الخفيفة على سفرة السحور. طريقة عمل خبز بطاطس بالجبن في الطاسة مكونات عجينة الوصفة: – ثلاثة أكواب كبيرة من الدقيق الأبيض.

أربع ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

رشة ملح أبيض.

خميرة فورية.

سكر أبيض.

ماء للعجن. مقادير عمل حشوة الوصفة بطاطس مسلوقة.

جبن شيدر أو أي نوع جبن تحبينه.

بقدونس مفروم.

رشة ملح.

فلفل أسود. طريقة تحضير الوصفة: – أحضري وعاء للعجن كبير نسبيًا ثم أضيفي زيت الزيتون والخميرة والملح والسكر والدقيق المنخول الناعم وقلبيهم جيدًا.

بعد ذلك وبشكل تدريجي ابدئي في إضافة الماء حتى يتحول الخليط إلى عجينة متماسكة ومتجانسة وقومي بتغطيتها وتركها لمدة ساعة حتى تختمر.

جهزي الحشوة حتى تختمر العجينة وهي من خلال هرس البطاطس جيدًا ثم إضافة الجبن الشيدر والفلفل الأسود والملح والبقدونس وقلبيهم جيدًا.

ثم أحضري العجينة التي اختمرت ثم قومي بتقطيعها إلى كرات حجمها متوسط وقومي بوضع قطعة من الحشوة بداخل كل كرة وتكويرها.

رصي القطع الدائرية من العجينة في طاسة القلي واتركيها حتى تنضج وقومي بتقليبها على جميع جوانبها ثم كرري الطريقة مع كل كرات العجينة المتوفرة لديك. طريقة عمل فطيرة الطاسة بالسلامي والخضروات مقادير الوصفة: – كوبان ونصف دقيق.

كوب ماء دافئ.

زيت قلي.

سلامي.

جبنة شيدر وموتزاريلا.

مشروم.

فلفل ألوان.

زيتون. طريقة تحضير الوصفة: – قومي بخلط رشة الملح والماء والدقيق في وعاء واعجنيهم جيدًا ثم ابدئي في تقسيم العجينة إلى أجزاء متساوية وأضيفي إليها الزيت واتركيها حتى تختمر لمدة ساعة.

بعد أن تختمر قومي بوضع الجبنة الموتزاريلا والشيدر والسلامي والمشروم والزيتون والفلفل في كل قطعة عجينة وابدئي في طيها.

أحضري طاسة القلي وقومي بوضع كل قطعة حتى تنضج ثم قومي بإخراجها. عمر شويل - جدة بدون فرن.. اسرع خبز بطاطس بالجبن في الطاسة سهل وسريع بطعم خطير - ثقفني

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