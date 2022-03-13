نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر احذري.. وفاة أسرة بسبب طهي البطاطس بهذه الطريقة الخاطئة تصرف تفعله الأمهات توقفي عنه فورا في المقال التالي
الكثير من الأشخاص الكبار والصغار يعشق البطاطس والتي يتم طاهيها بطرق مختلفة، كما أنها تدخل في كثير من الوصفات اللذيذة ولأننا نعلم أن البطاطس تحتوي على العديد من الفوائد مثل البوتاسيوم كما أنها تعتبر من الأكلات التي تمد الجسم بالطاقة، ولكن هناك بعض الطرق الخاطئة التي يتم طهي البطاطس بها والتي تضر صحة الإنسان ويمكن أن تسبب أسباب خطيرة حيث تعمل على ارتفاع الكوليسترول بالدم، ولذلك سوف نوضح لكم في هذا المقال الطرق الخاطئة التي يتم بها طهي البطاطس وتجعلها بدلا من أن تكون وجبة مفيدة تجعلها وجبة سامة يمكن أن تسبب أضرار تؤدي إلى الوفاة.
الطرق الخاطئة في طهي البطاطس
سوف نوضح لكم الطرق الخاطئة التي تقوم بها العديد من السيدات دون أن تكون مدركه أن هذه الطرق تجعل من البطاطس وجبة سامة تؤدي بحياة الإنسان موضحة في النقاط التالية.
- البطاطس المقلية المليئة بالزيت تعتبر من أخطر الأنواع الخاطئة التي يتم طهي البطاطس بها والتي تسبب السمنة وزيادة الوزن، وارتفاع نسبة الكوليسترول بالجسم، وتجمع السموم بالجسم.
- كمأ أن البطاطس المقلية يمكن أن تسبب تقلصات بالمعدة وألم بالقولون وتسبب في بعض الأحيان القيئ
- طهي قطع البطاطس التي تكون غير صالحة للطعام أو متعفنة حيث يؤدي تناولها إلى تجميع البكتيريا والفطريات الضارة إلى جسم الإنسان مما يسبب التليف الكبدي.
- تناول قطع البطاطس المتعفنة تسبب الإصابة بالإسهال كما أنها من الممكن أن تكون ملوثه وتسبب الإصابة بفيروس A,B واللذان ينتقلان عبر الطعام الملوث.
الطرق الخاطئة لتخزين البطاطس
وبعد أن تعرفنا على بعض الطرق الخاطئة في طهي البطاطس والتي علينا تجنبها حرصا على سلامة صحتكم سوف نوضحه في النقاط التالية.
- تخزين البطاطس بجوار الفاكهة وخاصة فاكهة الأفوكادو حيث أنه تخزين البطاطس بجوار هذه الفاكهة يجعل البطاطس سامة.
- تخزينها في أماكن عالية من الرطوبة حيث يعرض البطاطس للتعفن ويجعلها تفسد بسرعة فلابد من وضعها في الثلاجة.
- تخزين كميات كبيرة من البطاطس في أماكن ضيقة يعرضها للفساد بسرعة والتعفن أيضا.
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