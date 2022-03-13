بدون سويت.. معجزة الملح لإزالة شعر الوجه والجسم كله من الجذور وتبيض فوري للمناطق الداكنة

يعتبر إزالة الشعر من أكثر الأمور التي تشغل بال كثير من السيدات، حيث يوجد العديد من الطرق التي تعتبر مؤلمة ومزعجة لدي بعض السيدات، كما أن هناك بعض الطرق تكون عالية التكاليف مثل الليزر، لذلك تستمر الكثير من النساء في البحث عن أفضل الطرق وأقلها تكلفة، ولكن لا تعلم كثير من السيدات أنه يمكن باستخدام ملح الطعام التخلص من شعر الوجه والجسم دون التعرض للألم أو تعريض البشرة للخطر أو الاسمرار، وسوف نوضح لكم في هذا المقال وصفة سحرية وفي نفس الوقت تخلصكي من أثر الشعر تماما وأمنه على البشرة.

مكونات تحضير الوصفة لإزالة الشعر

سوف نوضح لكم المكونات التي تحتاجي إليها لتحضير هذه الوصفة السحرية والفعالة في التخلص من شعر الوجه والجسم، وبدون أي أضرار على البشرة وإليكم مكونات الوصفة موضحة كالتالي.

نصف كوب من ماء الورد.

ثلاثة ملاعق تكون كبيرة من ملح الطعام.

قطع صابون من الزيتون تكون مبشورة.

ملعقتان من زيت الزيتون الطبيعي.

طريقة تحضير الوصفة لإزالة الشعر

وبعد أن تعرفنا على مكونات التي نحتاج إليها لتحضير الوصفة ، والتي تعتبر سهلة وبسيطة وتوجد في جميع المنازل بأقل التكاليف، سوف نوضح لكم طريقة التحضير بطريقة سهلة وناجحة وتحقيق نتائج فعالة موضحة في النقاط التالية.

أولا لأبد من التأكد من عدم وجد أي حساسية لديكي من أي عنصر من المكونات السابقة.

نحضر وعاء ونضعه على النار ونضع به قطع الصابون ونقلبها حتى تسيح تماما ثم نرفعها من على النار.

نحضر وعاء ونقوم بإضافة الثلاث ملاعق من الملح، ثم نبدأ في أضافة الصابون السائل، وملعقتان زيت الزيتون ونقلب كل هذه المكونات معا حتى تختلط جيدا.

طريقة استخدام الوصفة

وبعد أن تعرفنا معكم في السطور السابقة على خطوات تحضير الوصفة بطريقة ناجحة سوف نوضح لكي كيفية الاستخدام الصحيحة بحيث تضمن أفضل النتائج موضحه في النقاط التالية.