أحلي بيتي فور للعيد بطريقة سهلة وشهية وصحية ولذيذة بالمنزل وبأقل تكلفة

البيتي فور من أحلي وأطعم أنواع المخبوزات التي يتم عملها في العيد والعديد من المناسبات السعيدة والافراح والحفلات الكبرى، والتي تتمتع بطعمها الشهي والرائع والذي يحب تناوله كل أفراد الأسرة وخاصة الأطفال، والبيتي فور أحد أهم مظاهر الاحتفال بعيد الفطر المبارك والذي يفضل تناوله في فطار أول أيام عيد الفطر المبارك، والذي له فرحة الاحتفال بالعيد والذي يحبون تناوله بجانب كوب من الحليب، أو الشاي، أو الشاي بالحليب، أو العصير الطازج والذي يضفي نكهة وطعم جميلة ولذيذة، وهناك العديد من السيدات اللاتي يبحثن عن طريقة عملها في المنزل وذلك للتأكد من سلامة وجودة عمله ولكن يعتقدون بأن عملها صعب، ولذلك فإننا نقدم لك سيدتي أفضل وأسهل طريقة لعمل ألذ وأطعم بيتي فور.

طريقة عمل البيتي فور ومكوناته

المكونات

كيلو من الدقيق.

كوبان من السمنة البلدي أو الزبدة الباردة.

350 جرام من السكر البودر.

150 جرام كاكاو خام.

ثلاث بيضات.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

رشه من الملح.

لتزين البيتي فور شيكولاتة بيضاء أو بنى أو فارم سله اللون أو جوز هند أو مكسرات.

طريقة التحضير