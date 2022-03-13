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يعتبر البيض من الأطعمة الغذائية ذات قيمة عالية وكذلك سهل التواجد حيث أنه سعره مناسب للشراء، بصفة خاصة إذا تم سلق البيض حيث يتوفر به نوعين من الدهون هي الدهون الأحادية غير المشبعة والدهون الجيدة المشبعة. متى يمتنع الشخص عن تناول البيض. أثناء نزلات البرد المعروفة حيث أن تناول البيض في هذا الوقت يزيد من عبء الجهاز الهضمي بعد تناوله وبصفة خاصة إذا كان هناك ارتفاع في درجة حرارة الجسم فيعمل على مضاعفة عمل الجهاز الهضمي، لذلك ينصح الخبراء وكذلك الأطباء بعدم تناول البيض في فترة البرد.

الأشخاص المصابين بمشكلة التهاب المعدة أو أمراض الجهاز الهضمي، بسبب أن البيض يحتوي على نسبة عالية من البروتين لذلك يستغرق الأمر وقت طويل في الهضم مما ينتج عنه زيادة الحالة سوءا في التهاب واضطراب الجهاز الهضمي، ينصح أن هؤلاء الأشخاص الذين يعانون من مشكلة الجهاز الهضمي إلى خفض استهلاك معدل البيض. نصائح عامة خاصة بتناول البيض تناول البيض في الحالات السابقة يفضل الابتعاد عنه أما على الصعيد الطبيعي فإن البيض له فوائد كبيرة وصحية حيث أنه يحتوي على الفيتامينات وكذلك المركبات الغنية، بالإضافة من أنه يصنف أسهل وأفضل الوجبات الخفيفة، وكذلك الفيتامينات والمعادن المهمة للجسم.

البيضة الواحدة تحتوي على مجموعة فيتامينات متنوعة مثل فيتامين A وفيتامين B5 وفيتامين B12، بالإضافة إلى أوميجا 3 وتحتوي البيضة على 77 سعر حراري و 6 جرامات من البروتين و 5 جرامات من الدهون الصحية. أعراض الحساسية لتناول البيض يظهر التهاب في الجلد أو طفح جلدى وهذا العرض هو الشائع بين الناس.

قد يصاب الشخص بتحسس أنفي واضح.

ظهور أعراض لها صله بالجهاز الهضمي وتتمثل في الشعور بالمغص وآلام في البطن أو غثيان وقيء.

قد تتشابه أعراض التحسس لتناول البيض من أعراض الربو منها الشعور الضيق في التنفس وضيق في الصدر وسعال مزمن.

من الأعراض النادرة حدوث ضيق في مجرى التنفس أو حدوث تغيير في الجسم مثل الإنتفاخ أو مغص شديد في البطن.

الشعور بتسارع كبير في ضربات النبض.

قد يشعر الشخص بحالة من الدوار أو فقدان للوعى ويسبقها انخفاض كبير في ضغط الدم. عمر شويل - جدة البيض واحد من الأطعمة ذات قيمة غذائية عالية خاصة المسلوق منه ولكن حالتين احذر تناول البيض فيهم - ثقفني

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