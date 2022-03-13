أعملي الكرواسون الخفيف المورق زي بتاع المخابز عشرون قطعة بنصف كيلو دقيق

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يعتبر الكرواسون من المخبوزات التي يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص وتتسم بالمذاق الشهي بالإضافة لسهولة التحضير وترغب الكثير من الأمهات في أن تقدم المأكولات لأفراد أسرتها بنفسها بدلًا من أن يتم شرائها من الخارج وتتبعوا معنا في مقالنا التالي الخطوات المتبعة في تحضير الكرواسون.
تحضير الكرواسون الخفيف المورق
يتم تحضير الكرواسون بمقادير بسيطة للغاية وتلك المقادير هي ما سوف نذكره لحضراتكم بالتفصيل في السطور التالية.
مكونات الكرواسون الخفيف المورق
- ملعقة وربع من الخميرة الجافة.
- ثلاثة ملاعق من المياه الدافئة.
- ملعقة من السكر الأبيض يستخدم في إذابة الخميرة.
- كأسان من الطحين الأبيض متعدد الاستخدامات.
- ملعقتان من السكر الأبيض.
- كأس صغيرة من الحليب الدافئ.
- ملعقتان من الملح.
- كأس من زبدة غير مملحة.
- ملعقتان من الزيت النباتي.
- بيضة بدرجة حرارة الغرفة.
- مياه دافئة للعجن.
خطوات تحضير الكرواسون
يتم تحضير الكرواسون بخطوات بسيطة وغير مكلفة على الإطلاق كما أنها لا تستغرق وقت في التحضير وتبحث الكثير من الأمهات عن خطوات تحضير الكرواسون وفيما يلي تلك الخطوات.
طريقة تحضير الكرواسون الخفيف المورق
- يتم الحصول على إناء ويتم وضع فيه كلًا من الخميرة والمياه الدافئة مع ملعقة من السكر ثم يتم تركها لحين أن تفور.
- بعد ذلك يتم إذابة ملعقتين من السكر في الحليب الدافئ.
- يتم الحصول على إناء عميق ويتم وضعه في الطحين ثم يتم إضافة خليط الخميرة مع الحليب والزيت ويتم خلط كافة المقادير مع بعضها البعض ثم يتم العجن لحين أن يتم الحصول على عجينة ناعمة.
- القيام بوضع العجينة في إناء كبير ثم يتم تغطية الطبق ثم يتم تركه جانبًا في مكان دافئ لمدة ثلاثة ساعات لحين أن تختمر.
- بعد ذلك يتم عجن العجينة بالاعتماد على اليدين ثم يتم تركها لمدة ثلاثة ساعة مرة أخرى لحين أن يتضاعف حجمها.
- يتم تقليب العجينة ثم عجنها مرة أخرى.
- الخطوة التالية يتم فيها فرد العجينة على شكل مستطيل ثم يتم وضع الزبدة فوقها ولكن على ثلث مساحة العجينة مع ترك الأطراف بدون زبدة.
- يتم لف الجزء الغير مدهون بالزبدة إلى الثلث المتوسط من العجينة ثم يتم لف الثلث الثالث فوقها ويتم فردها.
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