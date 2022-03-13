نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شعر لامع وناعم كالحرير مع أقوى كيراتين طبيعي من منزلك لفرد الشعر الخشن في المقال التالي

تلجأ جميع الفتيات إلى فرد الشعر بأشكال مختلفة حتى تتخلص من خشونة الشعر وتنعيمه، فتبحث عن طرق لفرد الشعر ومن هذه الطرق التي تلجأ إليها هو تصفيف الشعر بالاستشوار او مكوة الشعر التي تضعف بصيلات الشعر وتجعله تالف، كما أيضا تلجأ بعمل الكيراتين التي يعمل بدوره عن فرد الشعر ولكن لا تكون بطريقة آمنة علي الاطلاق بل أيضا يؤثر بشكل سلبي علي الشعر، فيمكن أن تستخدم أي فتاة الكيراتين في المنزل باستخدام مواد طبيعية. كيراتين طبيعي للشعر الخشن خلطة الكيراتين للشعر بالخميرة المقادير كيس واحد من الخميرة الجافة الفورية.

حبة واحدة من البيض.

ملعقتين كبيرتين من نشا الذرة.

ملعقتين كبيرتين من خل التفاح.

ونستخدم غطاء بلاستيكي الشعر. طريقة التحضير نضع كيس واحد من الخميرة الفورية في إناء صغير ثم نضيف عليه حبة واحدة من البيض ونقلبهم مع بعض جيدا نضيف عليهم ملعقتين كبيرتين من نشا الذرة ملعقتين كبيرتين من خل التفاح و ندمجهم مع بعض بشكل جيد.

نترك الخليط لمدة تصل الي ربع ساعة ثم نفرد الخلطة على الشعر من الجذور حتى الأطراف.

نغطى الشعر بغطاء بلاستيكي ثم نتركها لمدة 60 دقيقة علي الشعر حتي تعمل على امتصاصها.

نغسل الشعر بعد المدة المحددة باستخدام الماء الفاتر ثم نستخدم الشامبو والبلسم المناسب لنوع الشعر. خلطة كيراتين للشعر بالموز المقادير ثمرة واحدة من الموز المهروس.

حبتان من البيض.

غطاء بلاستيكي للشعر. طريقة التحضير نخلط ثمرة من الموز المهروس ثم نضيف عليه حبتان من البيض ونقلبهم مع بعض حتي تحصل علي مزيج ذات قوام سائل.

نقوم بتوزيع الخلطة علي الشعر من الجذورحتي الأطراف ثم نلف الشعر علي هيئة كعكة دائرية ونغطي الشعر باستخدام الغطاء البلاستيكية.

نترك الخلطة علي الشعر لمدة تصل الي ساعتين علي الأقل.

نغسل الشعر بعد امتصاصه جيدا الخلطة الموز بااستخدام الماء الفاتر واستخدام الشامبو والبلسم المناسبين لنوع الشعر فتعمل علي وازالة الخطة نهائيا من الشعر.

هذا الخلطة من أكثر الخلطات الطبيعية التي تعمل علي فرد الشعر ونلاحظ النتيجه فور استخدامها بشكل عمر شويل - جدة شعر لامع وناعم كالحرير مع أقوى كيراتين طبيعي من منزلك لفرد الشعر الخشن - ثقفني

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