نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل البرجر بسهولة في البيت بمكونات بسيطة في المقال التالي
يعد البرجر من الأطعمة الشهية واللذيذة التى يحبها الأطفال والكبار على حد سواء، يعد البرجر من والوجبات السريعة، ولكن بعض الأمهات يخافوا من شرائه من الخارج، لأنه قد يحتوى على مكونات غير صحية وفاسدة، إليك طريقة عمل البرجر الطازج من لحم جيد وتصنعيه فى منزلك بكل الأدوات النظيفة، وقدمى البرجر لأطفالك وهو مصنع فى بيئة جيدة نظيفة ومضمونة أفضل من المحلات التجارية نقدم لكى الآن طريقة عمل البرجر على طريقة المطاعم في البيب بطريقة نظيفة ومضمونة ولذلك من خلال هذا المقال.
طريقة عمل البرجر بسهولة
يعتبر البرجر هو من أشهر السندوتشات العالمية المتوفرة في جميع الدول الأوروبية والعربية حتى أنها متوفرة في مختلف المطاعم ولا يوجد مطعم يخلو من البرجر وقد كان ظهور البرجر في البداية من الوجبات التقليدية البسيطة عبارة عن ساندويتش دائري حيث يتم تحضير البرجر سواء باللحوم أو الدجاج ولكن حالياً أصبح متوفر بأشكال مذهلة ويتطور في شكله الخارجي.
المكونات:
- نصف كيلو جرام من اللحم المفروم الناعم.
- بصلة واحدة صغيرة مبشورة.
- ثلاث فصوص من الثوم المهروس.
- نصف ملعقة كبيرة من الخردل.
- نصف ملعقة صغيره من سبع بهارات.
- ملعقة واحد كبيرة من الكاتشاب.
- ملعقة واحد كبيرة من الزيت النباتي للقلي.
- ملعقة واحدة صغيرة من الفلفل الأسود.
- أثنين ملعقة كبيرة الحجم من البقسماط.
- ملح حسب الاحتياج.
- ذرة من القرفة المطحون.
طريقة التحضير:
- الخطوة الأولي قومي باحضار وعاء وواسع ومناسب ثم ضعي اللحم المفروم بعد فرمها وبعد ذلك ضيفي البصلة المبشورة على اللحم ثم يضاف إليهم ثلاث فصوص من الثوم المهروس.
- الخطوة الثانية قومي بإضافة ملعقة كبيرة من الكاتشاب مع نصف ملعقة من الخردل وبعد ذلك يضاف إليهم أثنين ملعقة كبيرة من البقسماط ونصف ملعقة من السبع بهارات والملح وملعقة صغيرة من الفلفل الأسود والقرفة للحم واخلطى الخليط جيداً حتى تتجانس المكونات مع بعضهم البعض.
- الخطوة الثالثة قسمي الخليط إلى ثماني قطع متساوية وشكلى الأقراص من كل قطعة ثم ضعى القرص على طبق، وكرري نفس الخطوة حتى الانتهاء من الكمية.
- الخطوة الرابعة قومي بإحضار مقلاة مناسبة ثم ضعي المقلاة على النار حتى تسخن وضيفي إليه ملعقة كبيرة من الزيت النباتي ثم يوضع أقراص البرجر ويقلى جيداً لمدة دقيقتين تقريباً ثم يقلب على الجهة الثانية حتى ينضج من الجهتين وبعد قومي بإخراج أقراص البرجر في طبق وبعد ذلك أصبح البرجر جاهزا للتقديم إلى أفراد أسرتك مع البطاطا المقلية والكاتشاب والعيش المخصصة للبرجر.
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