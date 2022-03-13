طريقة عمل البرجر بسهولة في البيت بمكونات بسيطة

يعد البرجر من الأطعمة الشهية واللذيذة التى يحبها الأطفال والكبار على حد سواء، يعد البرجر من والوجبات السريعة، ولكن بعض الأمهات يخافوا من شرائه من الخارج، لأنه قد يحتوى على مكونات غير صحية وفاسدة، إليك طريقة عمل البرجر الطازج من لحم جيد وتصنعيه فى منزلك بكل الأدوات النظيفة، وقدمى البرجر لأطفالك وهو مصنع فى بيئة جيدة نظيفة ومضمونة أفضل من المحلات التجارية نقدم لكى الآن طريقة عمل البرجر على طريقة المطاعم في البيب بطريقة نظيفة ومضمونة ولذلك من خلال هذا المقال.

طريقة عمل البرجر بسهولة

يعتبر البرجر هو من أشهر السندوتشات العالمية المتوفرة في جميع الدول الأوروبية والعربية حتى أنها متوفرة في مختلف المطاعم ولا يوجد مطعم يخلو من البرجر وقد كان ظهور البرجر في البداية من الوجبات التقليدية البسيطة عبارة عن ساندويتش دائري حيث يتم تحضير البرجر سواء باللحوم أو الدجاج ولكن حالياً أصبح متوفر بأشكال مذهلة ويتطور في شكله الخارجي.

المكونات:

نصف كيلو جرام من اللحم المفروم الناعم .

بصلة واحدة صغيرة مبشورة .

ثلاث فصوص من الثوم المهروس .

نصف ملعقة كبيرة من الخردل .

نصف ملعقة صغيره من سبع بهارات .

ملعقة واحد كبيرة من الكاتشاب .

ملعقة واحد كبيرة من الزيت النباتي للقلي .

ملعقة واحدة صغيرة من الفلفل الأسود .

أثنين ملعقة كبيرة الحجم من البقسماط .

الحجم ملح حسب الاحتياج .

ذرة من القرفة المطحون .

طريقة التحضير :