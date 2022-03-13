نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالصوص الأبيض المسكر اللذيذ أعملي السينابون على أصوله بطريقة مظبوطة وغير مكلفة مثل محلات الحلويات في المقال التالي
يعد السينابون هو احدي أنواع الحلوى التي يشتهر بها جميع البلاد وانتشر وجود السينابون في مصر، فنجد أن السينابون يقدم بااشكال متنوعة منها عمل السينابون بالقرفة والسينابون بالصوص الأبيض وايضا السينابون بالكاكاو والسينابون بصوص الشكولاتة وصوص الكراميل وكلها نكهات مختلفة، فيمكن لربة المنزل انها تحضر السينابون في المنزل بشكل سهل بدلا من شرائها.
يشكل السينابون مكانة كبيرة من بين أطباق الحلويات التي يمكن أن نتناولها الكثير من الأشخاص، يشتهر بتحضيرها الكثير من المطاعم المخصص بتحضيرها، فيتميز السينابون بنكهاته المختلفة منها السينابون بالكراميل و السينابون بالشوكولاتة السينابون بالقرفة وايضا السينابون بالشوكولاتة والصوص الأبيض، فيمكن أن تقوم بتحضير السينابون في المنزل باقل تكلفه وبأبسط الطرق.
طريقة عمل السينابون بالصوص الأبيض
المقادير
- ربع كوب من الحليب السائل.
- حبتين من البيض.
- ملعقتين كبيرتين من الخميرة الفورية.
- كوب واحد من الماء.
- نصف كوب من السكر الأبيض.
- خمس اكواب من الدقيق الأبيض.
- ملعقتين صغيرتين من ملح الطعام.
- نصف كوب من الزبدة اللازمة للحشو.
- كوب ونصف من السكر البني.
- ملعقتين كبيرتين من القرفة.
- كوب واحد من الجبنة الكريمي اللازم للتزيين.
- ربع كوب من الزبدة الطرية.
- كوب واحد من السكر البودرة.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
طريقة التحضير
- نقوم بتحضير الصوص الأبيض للسينابون نأتي بااناء صغير ونضع به ملعقتين كبيرتين من الخميرة الفورية ثم نضيف عليها كوب من الماء ونصف كوب من السكر الأبيض ونقلبهم جيدا مع بعض ثم نتركها حتي يتم اختمارها.
- نضع في إناء خليط الخميرة ثم نضيف عليه حبتين من البيض ونخفقها جيدا ونضيف عليه نصف كوب من الزبدة الطرية ونضع عليهم خمس أكواب من الدقيق الأبيض ونضيف ملعقتين صغيرتين من ملح الطعام ونعجن كل المكونات مع بعض بشكل جيد.
- نأتي بااي سطح ونرش عليه قليل من الدقيق الأبيض ونقوم بفرد عجينة السينابون علي السطح ونبدأ في تشكيل العجينة الي كرات صغيرة علي هيئة شكل دائري.
- نترك كرات العجينة لمدة لتصل الي 60 دقيقة حتي يتم اختمارها وتزيد حجم عجينة السينابون.
- نقوم بتحضير حشو السينابون نخلط كوب ونصف من السكر البني في إناء ونضيف عليه ملعقتين كبيرتين من القرفة ونقلبهم مع بعض بشكل جيد.
- نضع العجينة علي مسطح ونبدأ في فردها بااستخدام النشابة وندهم العجينة بالزبدة ونرش عليها السكر والقرفة ونبدأ في تشكيل العجينة علي هيئة رول ملفوف.
- نقطع رول العجينة الي حلقات صغيرة ونضعها في صينية بعد دهنها بالزبدة.
- نضع صينية السينابون في الفرن حتي يتم نضجها.
- نضرب الزبدة ونضيف عليه الجبنة الكريمي ونضيف عليها السكر والفانيليا ويتم تزين السينابون بها.
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