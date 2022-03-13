بالصوص الأبيض المسكر اللذيذ أعملي السينابون على أصوله بطريقة مظبوطة وغير مكلفة مثل محلات الحلويات

يعد السينابون هو احدي أنواع الحلوى التي يشتهر بها جميع البلاد وانتشر وجود السينابون في مصر، فنجد أن السينابون يقدم بااشكال متنوعة منها عمل السينابون بالقرفة والسينابون بالصوص الأبيض وايضا السينابون بالكاكاو والسينابون بصوص الشكولاتة وصوص الكراميل وكلها نكهات مختلفة، فيمكن لربة المنزل انها تحضر السينابون في المنزل بشكل سهل بدلا من شرائها.

يشكل السينابون مكانة كبيرة من بين أطباق الحلويات التي يمكن أن نتناولها الكثير من الأشخاص، يشتهر بتحضيرها الكثير من المطاعم المخصص بتحضيرها، فيتميز السينابون بنكهاته المختلفة منها السينابون بالكراميل و السينابون بالشوكولاتة السينابون بالقرفة وايضا السينابون بالشوكولاتة والصوص الأبيض، فيمكن أن تقوم بتحضير السينابون في المنزل باقل تكلفه وبأبسط الطرق.

طريقة عمل السينابون بالصوص الأبيض

المقادير

ربع كوب من الحليب السائل.

حبتين من البيض.

ملعقتين كبيرتين من الخميرة الفورية.

كوب واحد من الماء.

نصف كوب من السكر الأبيض.

خمس اكواب من الدقيق الأبيض.

ملعقتين صغيرتين من ملح الطعام.

نصف كوب من الزبدة اللازمة للحشو.

كوب ونصف من السكر البني.

ملعقتين كبيرتين من القرفة.

كوب واحد من الجبنة الكريمي اللازم للتزيين.

ربع كوب من الزبدة الطرية.

كوب واحد من السكر البودرة.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

طريقة التحضير