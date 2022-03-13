اصنعي بنفسك الكيك اليابانية في المنزل بقوام هش وخفيف

تعد الكيكة اليابانية ، من أشهر أنواع الحلويات في اليابان، وهي تتمتع بقوام هش وخفيف مثل القطن، ولها مذاق لذيذ ورائع، وأحيانا يطلق عليها الكيكة القطنية، وهي من أشهر أنواع الكيك المعروف في العالم، نظراً لأنها لها قوام هش للغاية، حيث أن يتم بيعها في المحلات والمطاعم، ولكنها معروفة بسعرها الباهظ، وتتسم بمذاقها الخاص والشهي، فهي تعتبر مغذية ومفيدة جداً للأطفال، يمكن تقديمها في الصباح بجانب الحليب الساخن علي الإفطار، لذلك سوف نتعرف من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، علي طريقة عمل الكيكة اليابانية في المنزل بكل سهولة.

مكونات عمل الكيكة اليابانية القطنية

من هنا سوف نعرض عليكم مقادير عمل هذه الكعكة اللذيذة وهي كما يلي:-

3 ملاعق كبار من الدقيق.

2 معلقة كبيرة زبدة.

نصف كوب جبنة كريمي.

4 ملاعق كبار سكر ناعم.

3 كوب حليب.

2 معلقة كبيرة من النشا.

معلقة صغيرة فانبليا.

ربع معلقة كبيرة عصير لليمون.

طريقة التحضير

سوف نتعرف من خلال السطور الأتية علي خطوات تحضير الكيكة اليابانية القطنية في المنزل بخطوات بسيطة وهي كالاتي:-