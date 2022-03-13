نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اصنعي بنفسك الكيك اليابانية في المنزل بقوام هش وخفيف في المقال التالي
تعد الكيكة اليابانية ، من أشهر أنواع الحلويات في اليابان، وهي تتمتع بقوام هش وخفيف مثل القطن، ولها مذاق لذيذ ورائع، وأحيانا يطلق عليها الكيكة القطنية، وهي من أشهر أنواع الكيك المعروف في العالم، نظراً لأنها لها قوام هش للغاية، حيث أن يتم بيعها في المحلات والمطاعم، ولكنها معروفة بسعرها الباهظ، وتتسم بمذاقها الخاص والشهي، فهي تعتبر مغذية ومفيدة جداً للأطفال، يمكن تقديمها في الصباح بجانب الحليب الساخن علي الإفطار، لذلك سوف نتعرف من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، علي طريقة عمل الكيكة اليابانية في المنزل بكل سهولة.
مكونات عمل الكيكة اليابانية القطنية
من هنا سوف نعرض عليكم مقادير عمل هذه الكعكة اللذيذة وهي كما يلي:-
- 3 ملاعق كبار من الدقيق.
- 2 معلقة كبيرة زبدة.
- نصف كوب جبنة كريمي.
- 4 ملاعق كبار سكر ناعم.
- 3 كوب حليب.
- 2 معلقة كبيرة من النشا.
- معلقة صغيرة فانبليا.
- ربع معلقة كبيرة عصير لليمون.
طريقة التحضير
سوف نتعرف من خلال السطور الأتية علي خطوات تحضير الكيكة اليابانية القطنية في المنزل بخطوات بسيطة وهي كالاتي:-
- في وعاء كبير، ضعي الحليب والزبدة والجبنة الكريمي، وذوبيهم علي حمام مائي ساخن، مع الاستمرار في التقليب.
- ثم اخفقي صفار البيض، واضيفيه إلي الخليط السابق، واستمري في التقليب.
- بعد ذلك اضيفي الفانيليا، واستمري في التقليب جيداً، حتي تحصلي علي القوام المطلوب.
- ثم ضيفي الدقيق والنشا، واستمري في الخلط، حتي تتجانس جميع المكونات.
- ارفعي خليط الدقيق والحليب، والجبن وضعيه جانباً.
- ثم في العجان الكهربائي، ضعي بياض البيض واخفقي جيداً، حتي تحصلين علي قوام سميك أبيض.
- بعدها ضيفي عصير الليمون، واستمري بالخفق بمضرب البيض الكهربائي.
- بعد ذلك اضيفي ربع كمية السكر، واستمري في الخفق لمدة ثواني، ثم اضيفي باقي كمية السكر بالتدريج، مع الاستمرار في الخفق.
- ثم ضيفي ربع كمية بياض البيض، واخلطي حتي تمام التجانس.
- احضري صينية مدهونة بقليل من الزبدة، ثم ضعي ورق الزبدة وصبي الخليط، ثم ادخليها فرن مسخن مسبقاً علي درجة حرارة 180 مئوية.
- واتركيها لمدة 25 دقيقة تقريباً، واخفضي درجة الحرارة إلي 130 مئوية، واتركيها لمدة 60 دقيقة تقريباً، حتي تنضج تماماً.
- ثم اخرجيها من الفرن وتركيها جانباً حتي تبرد تماماً، ثم زينيها بالسكر بودر وقدميها بالهناء والشفاء.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اصنعي بنفسك الكيك اليابانية في المنزل بقوام هش وخفيف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.