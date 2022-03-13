ألذ صينية مكرونة باشاميل بقطع الدجاج بالخلطة اللذيذة بطريقة اقتصادية وشهية

تعد المكرونه بالبشاميل من الوجبات المحبوبه لدى الكبار والصغار مما يحفظ الامهات دائما على تحضيرها، ولكن منا من يعتقد انها من الوجبات الصعبه فى تحضيرها ولكن الامر غير ذلك، يمكن تحضير المكرونه بالبشاميل بالدجاج او اللحمه المفرومه او الجبنه والخضروات حسب الطعم المفضل لديكم، واليوم نقدم لكم طريقة عمل المكرونه البشاميل بالدجاج بخطوات سهلة وسريعة.

تعد المكرونة البشاميل من الوجبات الرئيسية التى تقدم فى العزومات والمناسبات العائلية، ويمكن تحضيرها باكثر من طريقة وطعم مختلف منا من يفضلها بالدجاج ومنا من يفضلها باللحمة المفرومة، تقدم المكرونة بالبشاميل مع الرقاق او الجلاش ويمكن اضافة الجبنة الموتزاريلا اليها فى التحضير مما يعطيها مذاق طيب، لذلك اليوم نقم لكم طريقة تحضير المكرونة بالبشاميل بالدجاج.

طريقة عمل المكرونة البشاميل بالدجاج

المكونات

كيس من المكرونه الاقلام.

نصف كيلو من صدور الدجاج المخليه.

٤اكواب من الحليب السائل ويمكن استبدال ٢كوب من الحليب بالشوربة.

٥معالق كبيرة من الدقيق الابيض.

معلقة صغيرة من الملح.

نصف معلقة صغيرة من الفلفل الابيض.

ماء لسلق المكرونه.

٣معالق من الزبدة.

معلقة كبيرة من الزيت.

عدد ٢ بيضه.

الطريقة

نقوم بتحضير البشاميل أولا ونتركه جانباً.

فى وعاء الخلاط الكهربائى نضع الحليب مع الملح والفلفل والدقيق.

نقوم بخفق المكونات جيداً.

فى وعاء عميق على النار نضع الزبدة مع الزيت.

نضف إليهم خليط الحليب بالدقيق ونقلب جيدا حتى لا تتكاتل المكونات.

عند الحصول على القوام المطلوب نترك البشاميل جانباً حتى ننتهى من تحضير المكرونة.

فى وعاء عميق نضع القليل من الزيت ونقوم بتسوية قطع الدجاج حتى تصبح جاهزه لحشو المكرونه.

نضع ماء للسلق فى وعاء عميق على نار متوسطه.

عند غليان الماء نضع المكرونه ونقلبها جيدا حتى يتم تسويتها.

نقوم بتصفية المكرونه وغسلها بالماء البارد.

نحضر صينية مدهونه بقليل من الزيت.

نضع كمية مناسبة من المكرونه فى الصينيه ثم نضع طبقة من مكعبات الدجاج.

ثم نضف طبقة اخرى من المكرونه.

نضف اليهم على الوجه البشاميل.

ندخل الصينية فى الفرن على درجه حرارة متوسطه لمدة نصف ساعه تقريبا.

نخرج المكرونه من الفرن ونتركها حتى تبرد قليلا.

تقطع المكرونه على شكل مربعات وترص فى وعاء التقديم.

تقدم دائما المكرونه البشاميل مع الجلاش او الرقاق والدجاج المشوى.

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