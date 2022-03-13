الكنافة بالقشطة بدون فرن بطريقة سهلة وسريعة بمذاق لذيذ أحلى من الجاهز

الكنافة بالقشطة ، من ألذ وأشهى أنوع الكنافة والتي يعشقها الصغار والكبار، والتي تنال إعجاب الجميع أيضاً، نظرا لمذاقها اللذيذ والرائع والغني بالقشطة، وشكلها الخرافة أيضاً، كما تعد من الحلويات الشرقية التي تحظى بإقبال الكثير، وتجوب شهرتها جميع أنحاء الوطن، حيث يلجأ الجميع إلى شرائها من المحلات باستمرار، ولا سيما في شهر رمضان المبارك فلا يخلو من مائدة، وتتميز بقيمتها الغذائية العالية، وبسهولة تحضيرها فلا تتطلب وقت ولا مجهود كبير، كما تتعدد حشوات الكنافة فمنها الكنافة بالمكسرات، والكنافة بالنوتيلا، والكنافة بالكاسترد، وتبحث الكثير من ربات البيوت عن طريقة تحضيرها لكي يحضرونها لأفراد أسرتهم وإسعادهم بدلا من شرائها من الخارج لضمان جودتها وصحتها، كما يمكنكم تجربة الكنافة بالمانجو وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل الكنافة بالقشطة بكل سهولة، وبألذ الوصفات.

مكونات الكنافة بالقشطة

تتكون الكنافة بالقشطة من مكونات سهلة وبسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والخاص والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

ربع كيلو من الكنافة (ويمكنكم الاستعانة بطريقة عمل عجينة الكنافة بدلا من شرائها جاهزة).

ملعقة كبيرة من السمنة أو الزيت أو الزبدة.

2 ملعقة كبيرة من السكر البودرة.

3 أكواب من الحليب بدرجة حرارة الغرفة (750 مل).

5 ملاعق كبيرة من النشا.

نصف كوب من السكر البودرة.

3 ملاعق كبيرة من القشطة أو الزبدة أو السمنة.

للتزيين

مكسرات حسب الرغبة.

توت.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على الكنافة بالقشطة بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وهي كالآتي: