اصنعي بنفسك في المنزل أحلي صينية كنافة بالمانجو مثل الجاهزة وأحلي

تعتبر الكنافة بالمانجو ، من أشهي وألذ أنواع الحلويات التي تقدم بكثرة في شهر رمضان، فهي تتمتع بمذاق لذيذ ومختلف عن باقي الحلويات، وهي من أكثر الحلويات شهرة في شهر رمضان المبارك، وتعتبر حلوى شهية ولذيذة وبسيطة وغير مكلفة، وهي سريعة التحضير لأنها لا تأخذ وقتاً طويلاً عند إعدادها في المنزل، وهي من أحلي وأجمل أنواع الحلويات الشرقية، ويعشقها الكثير من الكبار والصغار ويقبلونا علي تناولها دئماً، وهي من أشهر الحلويات الشرقية والتي تشتهر بصناعتها بلاد الشام، وتتميز بمذاق حلو رائع، ويعود تسميتها بهذا الاسم إلي الشركس وتعني لون البلبل الجميل، وهي حلوى تتكون من خيوط عجين يضاف إليها السمن والسكر والمكسرات، وهي مغذية ومفيدة جداً للجسم، لذلك سوف نقدم لكم من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، طريقة بسيطة وسهلة لعمل صينية الكنافة بالمانجو في المنزل.

مكونات عمل الكنافة بالمانجو

سوف نتعرف علي أبسط المكونات لعمل الكنافة بالمانجو بالمنزل وهي كما يلي:-

نصف كيلو من الكنافة.

نصف كوب سكر بودرة.

كوب من السمن الذائب.

كريم شانتى.

مانجو مقطع.

طريقة التحضير

سوف نتعرف من هنا علي طريقة تحضير الكنافة بالمانجو وهي كالاتي:-

قومي بإحضار إناء وأخلطي فيه السمن مع السكر والكنافة، قومي بتشكيل الخليط في صينية، وقومي بوضع الصينية في الفرن علي درجة حرارة 180 مئوية. ثم قومي بوضع إناء علي النار، وضعي فيه السكر والماء وعصير المانجو والليمون، أتركي الخليط علي النار حتي الغليان، وقومي برفع من علي النار عندما يصبح القوام غليظ قليلاً. بعد ذلك قومي بسقي الكنافة بهذا الخليط بعد إخراجها من الفرن عندما تصبح ناضجة تماماً، عندما تبرد قومي بتزينها بكريم الشانتي وقطع المانجا.

فوائد المانجا للجسم

سوف نقدم لكم بعض فوائدها الصحية وهي كالتالي:-

تعمل علي حماية الجسم ضد سرطان القولون.

غنية بالفيتامينات والمعادن.

تعمل علي تعزيز صحة الجهاز الهضمي.

مفيدة لصحة الجلد والعيون.

تساعد علي خفض مستوي الكولسترول في الدم.

تعد من الفواكه الغنية بالبوتاسيوم.

تساعد علي تحسين تدفق الدم المحمل بالأكسجين إلي جميع الأعضاء.

تعتبر من الفواكه الغنية بالألياف والملينات.

طريقة عمل الأيس كريم بالمانجو

تعرفي علي أبسط الخطوات لعمل الأيس كريم بالمانجو وهي كما يلي:-