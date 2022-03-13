نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسهل وأسرع طريقة لطبخ مقلوبة الباذنجان باللحمة والمكسرات الشامية بألذ طعم وأفخم شكل للتقديم كأشهر مطعم شامى في المقال التالي

مقلوبة الباذنجان باللحم، من ألذ الأكلات و أغناها بالقيمة الغذائية لإحتوئها على تقريبآ كافة العناصر الغذائية التى يحتاجها الجسم فى وجبة واحدة، إضافة لطعمها الذى يعشقه كثير من الناس، يمكن طبخها بأكثر من طريقة و أكثر من وصفة وإليك سيدتى أسهل تلك الطرق و الوصفات مقادير مقلوبة الباذنجان باللحم كيلو لحم صافى بدون دهون أو عظم ويتم تقطيعه إلى قطع يتدرج حجمها من صغيرة إلى متوسطة ومن الأفضل تقطيع اللحم على شكل مكعبات للحصول على شكل فخم لتقديمه فى المناسبات والعزائم والمناسبات السعيدة

فى حالة الرغبة لطبخ مقلوبة الباذنجان بالفراخ يتم تحضير كيلو من الفراخ البانيه ويفضل أيضآ تقطيع كيلو فراخ البانيه إلى مكعبات متوسطة الجسم لأن تماسك المكعبات الصغيرة يكون ضعيف و مكعبات البانية تمنح المقلوبة الشكل الجمالى لفخامة التقديم

عدد كوبين من الأرز

عدد ثمرتين من الباذنجان الأسود الطويل القامة وليس المستدير أو على شكل الكرة

عدد ثمرتين من البطاطس متوسطة الحجم و يتم تقطيعها شرائح

عدد ثلاثة بصلات متوسطة الحجم حيث يتم إستخدام بصلة من الثلاثة لسلق اللحم أو الفراخ والبصلتين المتبقيتين لطهى المقلوبة

حبهان حبوب و حبهان مطحون

عدد عود واحد من القرفة و قرفة مطحونة

ورق لورا

فلفل إسود مطحون

مسحوق الكركم

كرفس وذلك لسلق اللحم

ثمرة جزر

ثمرة كوسة

صنوبر أو فزدق أو بندق أو كاجو للتزيين حسب الرغبة و حسب المتاح فى الأسواق

زيت مخصص للقلى طريقة تحضير المقلوبة يتم غسيل الباذنجان ثم يتم تقطيعه إلى شرائح رفيعة و يتم تغليف الشرائح بالملح ثم رص الشرائح فى مصفاة وتترك مدة قدرها عشرون دقيقة لكى تصفى تلك الشرائح الماء من داخله

يتم تشويح شرائح البصل ومع قطع اللحم أو الفراخ فى قليل من الزيت حتى يتيغير لون البصل

نضيف الماء المغلى مع الكرفس والجزر وورق اللورا وعود القرفة والحبهان والفلفل والملح ونسلق اللحم حتى تمام النضج

نخرج اللحم الناضج من الشوربة وإن كانت هناك رغبة لتحميره فنضعه فى مصفاة حتى يصفى باقى الشوربة ثم نبدأ فى التحمير

نقلى شرائح الباذنجان فى الزيت ثم نخرجها ونضعها على فوط مطبخ ورقية لكى تصفى الزيت المخزن داخلها

نشوح شرائح البطاطس فى زيت و لا نسويها تمامآ فقط تشويح

نقلى شرائح البصل فى الزيت حتى تمام القلى و إحمرار لونها ثم نخرجها و نصفيها من الزيت

يتم غسل الأرز ونقعه لمدة عشر دقائق ثم تتم تصفيته

فى إناء الطهى ندهن القاع و الجوانب بالزيت ثم نقوم برص شرائح الباذنجان و شرائح البطاطس فى شكل جمالى تبادلى فى القاع و الجوانب

نقوم برص طبقة ثانية من شرائح البصل المقلية

فى الطبقة الثالثة نرص قطع اللحم المسلوقة أو المحمرة

فى الطبقة الرابعة نرص شرائح من الباذنجان

فوق الطبقات الأربعة نضيف الأرز الذى سبق نقعه مع مسحوق الكركم و القرفة

نضيف مرق اللحم الذى سبق سلقه على الأرز على دفعات و بهدوء حتى لا تنهدم الطبقات التى سبق بنائها

نضع الإناء بكل محتوياته على نار هادئة جدآ و ننتظر بصبر حتى تمام النضج التام و الكامل لكل محتويات الإناء

بعد تمام النضج يتم وضع صينية تكون أكبر من قطر الإناء المستدير ثم نقوم بقلب المحتويات فى الصينية بهدوء و حرص

يتم تزيين الأكلة بعد قلب محتوياتها على الصينية بالصنوبر أوالبندق أو الكاجو أوالفزدق أو كلهم حسب الرغبة عمر شويل - جدة أسهل وأسرع طريقة لطبخ مقلوبة الباذنجان باللحمة والمكسرات الشامية بألذ طعم وأفخم شكل للتقديم كأشهر مطعم شامى - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسهل وأسرع طريقة لطبخ مقلوبة الباذنجان باللحمة والمكسرات الشامية بألذ طعم وأفخم شكل للتقديم كأشهر مطعم شامى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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