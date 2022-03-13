طريقة بسكويت الزبدة الفاخر الأصلي بمقادير مضبوطة والطعم خطير وتحدي

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طريقة بسكويت الزبدة الفاخر الأصلي يعتبر من أفصل أنواع البسكويت، والذي يقدم عادة في كل المناسبات المختلفة بأشكاله المتعددة ونكهاته الخطيرة ذات الطعم الرائع جداً، والبسكويت بشكل عام واحد من أشهر أنواع المخبوزات التي عرفت في العالم كله، والذي يقبل الجميع على تناولها في المناسبات المختلفة وفي الأوقات المختلفة أيضاً، وعادة ما تقوم ربات البيوت بشراء البسكويت من المخابز ولكن هذا أمراً مكلف جداً، لذلك هناك البعض من ربات البيوت تبحث عن طريقة عمل بسكويت الزبدة الفاخر، والذي يعتبر من أفخم أنواع البسكويت وألذها، وبكل سهولة يمكن إعداد بسكويت الزبدة الفاخر في البيت بمكونات مضبوطة.
بسكويت الزبدة الفاخر
يعتبر بسكويت الزبدة من أحب الوصفات لدى الكثيرون وتحديداً الصغار، ويمكن تقديمه بجانب كوب الشاي أو اللبن والقهوة والعصائر وغيره، وأطلق على بسكويت الزبدة ذات الطعم الخطير والقوام الهش الدايب في الفم، ويعتبر من الوصفات المفيدة جداً لأنه يحتوي على مكونات غذائية مهمة للجسم، حيث يحتوي على البيض والدقيق والزبدة، والذي يحتويان على عناصر مهمة مثل البروتينات والدهون ومضادة الأكسدة.
مقادير بسكويت الزبدة:
- نصف كوب أبيض مطحون.
- ربع كيلو زبدة ذائبة.
- بيضة.
- ذرة ملح.
- ملعقة كبيرة فانيليا سائلة.
- ثلاثة أكواب دقيق أبيض فاخر.
طريقة التحضير:
- في بولة واسعة نضع الزبدة مع السكر، ونقوم بخفقهما بشكل جيد ليتجانسوا.
- نضع حبة البيض مع الفانيليا، وندمج المكونات من خلال المضرب الكهربائي، حتى يصبح القوام كريمي قليلاً.
- نضيف الدقيق مع ذرة الملح وتعجن المكونات جيداً، وهذا للحصول على عجينة لينة طرية.
- يتم تقسيم العجينة لكرات صغيرة الحجم، وتضع في كيس بلاستيك ويحفظ في الثلاجة لمدة ساعة.
- نقوم برش سطح بالسكر الأبيض ونضع العجينة عليها، ويتم تقطعيها لدوائر وترص في صينية مدهونة بالقليل من الزبدة.
- ندخل صينية البسكويت الفرن على درجة حرارة متوسطة، ولمدة ثلث ساعة حتى ينضج البسكويت ويصبح لونها ذهبي.
- يخرج بسكويت الزبدة من الفرن ويترك ليبرد قليلاً، ثم يقدم في طبق التقديم بالهناء والشفاء أو وضعه في علبة محكمة الغلق لحين استخدامه.
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